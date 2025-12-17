Find X9, el Oppo que desafía al destino: Batería enorme, cámara imbatible y potencia Dimensity

El Oppo Find X9 monta una pantalla OLED plana de 6,59 pulgadas con resolución FHD+ de 2.760 × 1.256 píxeles, tasa de refresco de hasta 120 Hz y muestreo táctil de 240 Hz, con cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 en todos sus modos. El panel alcanza un brillo muy elevado, con hasta 3.600 nits de pico local, y está protegido por un cristal reforzado tipo Crystal Shield Glass con marcos ultrafinos en torno a 1,45 mm.

En el interior, el protagonista es el SoC MediaTek Dimensity 9500 fabricado en 3 nm, acompañado por una RAM de hasta 12 GB y almacenamiento interno de 512 GB en la configuración principal. Oppo combina este chip con su motor Trinity Engine/Tidal Engine para optimizar el rendimiento sostenido y la asignación de recursos en juegos y multitarea intensiva.

Cámara Hasselblad y vídeo

El módulo de cámara trasera está presidido por un sensor principal de alta resolución y un teleobjetivo de 50 MP firmado por Hasselblad, que permite un zoom óptico 3x y un zoom digital que llega hasta 120x gracias a recorte inteligente del sensor. El sistema es capaz de grabar vídeo en 4K a 120 fps con perfil Dolby Vision, además de modos profesionales como log, HDR avanzado, modo Maestro y el creativo formato XPAN desarrollado junto a Hasselblad.

La cámara frontal ofrece 32 MP con apertura f/2,4 y campo de visión de 90 grados, con soporte para grabación 4K a 60 fps y modos retrato y noche específicos para selfies. El software fotográfico añade funciones como vídeo dual-view, larga exposición, cámara lenta y herramientas de escaneado de documentos y texto integradas en la propia app de cámara.

Detalles de cámara

El OPPO Find X9 destaca por su sistema de cámaras Hasselblad con cuatro sensores traseros y uno frontal, optimizado para fotografía profesional y vídeo cinematográfico. Características destacadas: Calibración Hasselblad para colores naturales (9 canales espectrales, 48 zonas), estabilización OIS+EIS, HDR, time-lapse 4K@30fps y funciones IA como escáner de texto/documentos

Lentes traseras

Incluye ultra gran angular de 50 MP (f/2.0, FOV 120°, lente 6P, autofocus), gran angular principal de 50 MP (f/1.6, FOV 85°, lente 7P, autofocus y OIS), teleobjetivo periscópico de 50 MP (f/2.6, FOV 33°, lente 1G3P, autofocus y OIS, longitud focal 73 mm, sensor 1/1.95") y sensor monocromo de 2 MP (f/2.4, FOV 88°, lente 3P). Soporta zoom óptico hasta 3x, digital hasta 18x (híbrido hasta 120x con IA), vídeo 4K a 120/60/30 fps con Dolby Vision, 1080p a 120 fps, cámara lenta 4K@120fps/1080p@240fps y modos como retrato, noche, panorámica, pro, XPAN, Hasselblad Hi-Res y Master.

Cámara frontal

Sensor de 32 MP (f/2.4, FOV 90°, lente 5P), con vídeo 4K a 60/30 fps, 1080p a 60 fps y modos como retrato, noche, panorámica y dual-view.

Batería, carga y conectividad

La batería del Oppo Find X9 alcanza unos llamativos 7.025 mAh de capacidad típica, lo que se traduce sobre el papel en una autonomía de dos días con uso intenso según las estimaciones de Oppo y según se demuestra en las pruebas realizadas al equipo. Esta enorme batería se complementa con carga rápida por cable SUPERVOOC de hasta 80 W y compatibilidad con el estándar UFCS de 80 W, reduciendo de forma notable los tiempos de carga completos.

En conectividad, el dispositivo integra 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth de última generación, NFC y un conjunto completo de sistemas de posicionamiento global (GPS de doble banda, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS), apoyándose además en el chip de señal Shanhai de Oppo para mejorar cobertura y calidad de llamada. El lector de huellas es ultrasónico bajo pantalla y el chasis cuenta con certificación de resistencia al agua y polvo de nivel IP68/IP69 en la familia.

Software, IA y experiencia de uso

El Find X9 llega con ColorOS 16 basado en Android 16, incorporando mejoras en gestión de pantalla, multitarea y funciones inteligentes impulsadas por IA generativa. Entre ellas destaca Mind Space (AI Mind Space), que permite capturar y organizar contenido en pantalla con un gesto de tres dedos, guardando texto, imágenes o páginas web para consultarlas más tarde de forma estructurada.El sistema Trinity Engine (o Tidal Engine, según la denominación de mercados) mantiene el rendimiento estable bajo carga, gestionando CPU, GPU y memoria para reducir caídas de frames en juegos y minimizar el calentamiento. Todo ello se combina con ajustes finos de calibración de color y contraste en la pantalla mediante el chip de visualización P3 propio de Oppo.

Aspectos clave del producto

El OPPO Find X9 brilla con una batería de 7.025 mAh que promete hasta 2 días de uso intensivo, superando a la mayoría de flagships gracias a su tecnología de silicio-carbono y carga SUPERVOOC 80W que llena el 100% en menos de 40 minutos. Su SoC MediaTek Dimensity 9500 en 3 nm ofrece rendimiento sostenido con Trinity Engine, ideal para gaming sin throttling y multitarea fluida con hasta 12 GB RAM LPDDR5X + 512 GB UFS 4.0.

La pantalla OLED plana de 6,59" alcanza 3.600 nits de brillo pico con Crystal Shield Glass, certificación IP68/IP69 y muestreo táctil 240 Hz para una experiencia inmersiva en juegos y exteriores. En conectividad, incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y chip Shanhai para señal 5G superior en zonas débiles.

Cámaras. Cuádruple módulo trasero: principal 50 MP (f/1.6, OIS, 7P), ultra gran angular 50 MP (f/2.0, 120° FOV, AF), tele periscópico 50 MP (f/2.6, 3x óptico, OIS, 73 mm) y monocromo 2 MP; frontal 32 MP (f/2.4, 90° FOV). Destaca vídeo 4K@120fps Dolby Vision, zoom híbrido 120x, modos XPAN/Maestro/Pro y calibración Hasselblad para colores precisos.

Con ColorOS 16 sobre Android 16, integra IA generativa como Mind Space para organización inteligente y Tidal Engine para estabilidad térmica en sesiones largas. Su diseño ultrafino (1,45 mm marcos) y resistencia extrema lo posicionan como el flagship más equilibrado para creadores y power users.

Valoración y precio

El Oppo Find X9 se posiciona como un gama alta distinto, con una autonomía sobresaliente gracias a sus 7.025 mAh y una carga rápida de 80 W que minimiza cualquier ansiedad por la batería. Su combinación de Dimensity 9500, pantalla OLED de 120 Hz muy luminosa y un sistema de cámaras potenciado por Hasselblad, con 4K a 120 fps y zoom de hasta 120x, lo convierten en uno de los móviles más completos y ambiciosos de su segmento, aunque con un precio reservado a quienes buscan un buque insignia sin concesiones, que parte de alrededor de 1000 euros.