Go2 Powershot: ¡Superpoder mini contra el villano de la batería muerta!

El Go2 Powershot de Xtorm es un práctico cargador portátil ultracompacto pensado como “boost” rápido de energía para el smartphone cuando se necesita. Según la marca, es más pequeño y ligero que nunca, diseñado para llevar siempre encima sin ocupar apenas espacio.

La propuesta es clara: no busca ser una power station para varios días, sino un aporte extra de batería inmediato, ideal para salidas rápidas, viajes urbanos o jornadas de trabajo intensas fuera de casa.

Diseño y portabilidad

El Go2 Powershot es pequeño y ligero, lo que indica un peso y volumen muy contenidos frente a otros cargadores portátiles de la misma firma. Esta orientación lo coloca en la categoría de accesorios “siempre en el bolsillo”, más cercano a un gadget diario que a una gran batería para camping.

El concepto de diseño sigue la línea de Xtorm: formato minimalista, robusto y pensado para uso intensivo en movilidad, combinando compacidad con la potencia necesaria para recargar un smartphone de forma rápida. Aporta un acabado sólido y una construcción con buenos materiales, en línea con sus power banks y accesorios de gama media‑alta.

Prestaciones y carga rápida

Xtorm posiciona el Go2 Powershot como un aporte de energía rápida para el móvil, es decir, prioriza la velocidad de carga sobre la capacidad XXL. La firma india explícitamente de “recargar el móvil muy rápido”, lo que encaja con los estándares actuales de carga rápida por USB‑C.

El dispositivo se posiciona en el terreno de las cargas rápidas típicas de smartphones actuales. Esto lo hace especialmente interesante para usuarios que priorizan recuperar un 30‑50% de batería en poco tiempo más que llevar encima una enorme reserva de energía durante días.

Ecosistema y fiabilidad

El Go2 Powershot se integra en el ecosistema de soluciones de energía portátil de Xtorm, especializada en baterías, cargadores de pared, paneles solares y estaciones de energía. Hay que destacar que forma parte del programa “Xtorm Safety Check”, una verificación de seguridad en seis capas aplicada para garantizar un uso seguro y estable.

Valoración y precio

El dispositivo destaca por una portabilidad extrema: Con solo 5000 mAh y diseño ultra-compacto (cabe en cualquier bolsillo), es adecuado para viajes urbanos, eventos o salidas cortas sin añadir peso (ligero y con enchufe USB-C plegable).

Ofrece 20W por USB-C con carga bidireccional y pass-through, recargando smartphones con entrada USB-C super-rápido, e incluso con fundas hasta 4.9 mm.

Está fabricado con 85% plástico reciclado (GRS certificado), alinea con baterías USB-C recargables, reduciendo residuos y promoviendo un ecosistema ecológico.

Incluye protección Xtorm en 6 capas (contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecargas), para uso seguro en cualquier escenario. Indicadores LED muestran el nivel de batería restante, y su vida útil extendida lo hace fiable para años de uso intensivo.

Por sus características y rendimiento resulta adecuado para profesionales en movimiento, viajeros frecuentes o usuarios multitarea que necesitan un "superpoder mini" para emergencias diarias, cargando al menos 1-2 veces un smartphone mediano. Menos adecuado para viajes largos sin acceso a enchufes, donde un modelo de 20.000 mAh como el Go2 estándar sería mejor.

Otra ventaja se aprecia para quienes quieren un “seguro” de energía ligero para el smartphone, que se mueven, viajan con frecuencia o cubren eventos y necesitan recuperar batería rápido entre desplazamientos.

El producto se encuentra disponible en la actualidad por unos 25 euros.

Sostenibilidad: el papel de las baterías recargables USB‑C

Xtorm / Xtorm

En el mismo escaparate de novedades, Xtorm introduce sus nuevas baterías recargables por USB‑C, presentadas como capaces de sustituir hasta 1.500 pilas convencionales. Este tipo de solución encaja de forma muy natural con un producto como el Go2 Powershot, reforzando una narrativa de consumo energético más eficiente y con menos residuos.

La idea de combinar un cargador portátil compacto con baterías recargables USB‑C crea un ecosistema doméstico y de viaje más sostenible: reduces la compra recurrente de pilas desechables y concentras la carga en unos pocos dispositivos reutilizables. Además, el uso de USB‑C como estándar simplifica cables y cargadores, otro pequeño pero importante paso hacia un consumo tecnológico más racional.

El precio del equipo ronda los 30 euros.