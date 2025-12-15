tadoº lanza Equilibrado Hidrónico, la función que optimiza los sistemas de calefacción mediante software

La firma tado°, de gestión inteligente de la energía doméstica, amplía su ecosistema con “Equilibrado Hidrónico”, una nueva función digital que ya está disponible en toda Europa. Ofrece una alternativa inteligente y basada en software al tradicional equilibrado de los sistemas de calefacción, un proceso hasta ahora complejo, costoso y reservado a profesionales.

El equilibrado hidrónico es clave para maximizar la eficiencia energética de calderas y bombas de calor, para que el agua caliente circule de forma uniforme por toda la instalación. Con ello, se evita el derroche de energía y se logra una temperatura equilibrada en cada habitación. Sin embargo, el método convencional exige vaciar el sistema y sustituir válvulas de radiador, lo que implica tiempo y gastos adicionales.

Innovación

La solución digital de tado° simplifica este proceso. Gracias a los Termostatos de Radiador Inteligente X, el sistema gestiona automáticamente el flujo de agua en cada radiador para asegurar un reparto uniforme del calor. Entre sus principales ventajas destacan la eliminación de trabajos de fontanería, la instalación rápida, la mejora del rendimiento energético y el confort térmico constante en toda la vivienda.

La función Equilibrado Hidrónico está disponible para los usuarios suscritos a tado° AI Assist (3,99 € al mes). Quienes dispongan de un Optimizador de Bomba de Calor X conectado a una bomba de calor Panasonic AQUAREA disfrutarán de esta prestación de forma gratuita.

La firma ha anunciado que su sistema se encuentra actualmente en proceso de certificación oficial, un paso que espera completar a principios de 2026.