Solo un 13% de las empresas de Catalunya adoptan inteligencia artificial a su negocio

La adopción de inteligencia artificial en las empresas crece, pero aún es limitada. Solo un 13,1% de las compañías de Catalunya incorpora esta tecnología a sus negocios, muy lejos del 75% fijado por la Unión Europea de cara a 2030. Así se desprende del'Informe sobre l'estat de la Dècada Digital a Catalunya 2025', un estudio elaborado por el Cercle Tecnològic que permite medir el grado de digitalización de la economía y la sociedad en relación con los objetivos del club de los Veintisiete.

El documento recalca que la aplicación empresarial de IA ha crecido un 35,5% entre 2023 y 2024, un aumento destacable que responde a la normalización de sistemas generativos comerciales. "Aún tenemos el reto mayúsculo de hacer esfuerzos para que se adopte esta tecnología y esto repercuta positivamente en nuestras empresas", ha explicado Maria Galindo, secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. La media europea de adopción no es mucho más halagüeña, pues se limita al 13,5%.

Desde la administración catalana consideran que esta cifra se debe a la fase inicial en la que se encuentra el despliegue de la llamada IA generativa y a la naturaleza del tejido económico nacional, compuesto por pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha indicado que esperan que el crecimiento en la adopción vuelva a superar el 30% de 2024 a 2025. El Govern de Salvador Illa tiene previsto destinar unos 1.000 millones de euros a acelerar el despliegue de la IA en el territorio, una cifra que podría no ser suficiente.

El sector privado catalán está más digitalizado que la media europea. Así, la intensidad digital entre pequeñas y medianas empresas (pymes) es del 83,2%. La adopción de tecnologías digitales es del 64,9%, cerca del 75% establecido por Bruselas. Si se desgrana, la integración de soluciones de analítica de datos es del 45,1% y la de computación en la nube es del 42,9%, más lejos del objetivo comunitario.

Ocupación digital de récord

El informe también destaca que los especialistas tecnológicos ya representan un 5,3% de los trabajadores de Catalunya, una cifra récord en la ocupación digital que se traduce en alrededor de 172.000 profesionales del sector TIC. Aun así, desde la Generalitat confiesan que sigue habiendo un decalaje entre los expertos tecnológicos disponibles y las necesidades del sector, que demanda más y más talento para hacer frente a sus necesidades. Galindo ha asegurado que el reto catalán es duplicar la cifra de empleos digitales y hacer que la mitad de los nuevos puestos de trabajos sean para mujeres.

Catalunya también destaca en infraestructuras digitales. Y es que la adopción de Internet es del 97,7%, mientras que la cobertura de red fija de alta capacidad es del 99%, la de red de fibra óptica es del 97,5% y la de cobertura de 5G se queda en un 97,2%. "Los esfuerzos del Gobierno se centran en ese 3% de la población que aún no tiene acceso a la fibra óptica y al 5G", ha asegurado Tort, que ha insistido que "sin apoyo del sector privado es difícil que la iniciativa pública llegue a todo".

¿Liderazgo digital?

Catalunya supera la media de países europeos en 26 de los 31 (un 84%) de los indicadores sobre liderazgo digital fijados por Bruselas. Así, el 71,7% de los ciudadanos dispone de competencias digitales, mucho más que la media europea, de tan solo el 55,6%. La cifra catalana es del 43,8% cuando se trata de competencias digitales avanzadas. "Queremos capacitar a toda la ciudadanía catalana para llevarla más allá del nivel básico", ha remarcado Galindo. Por eso desde el Govern de Salvador Illa se están impulsando iniciativas como la creación de cursos de formación.

El informe permite a la Generalitat sacar pecho por su digitalización de los servicios públicos, una transición que se ha dado bajo la presidencia de distintos partidos políticos. Un 93,6% de los servicios de la administración para la ciudadanía son digitales, mientras que los destinados a las empresas son un 95,1%. El Ejecutivo del PSC, que ha hecho bandera de la simplificación de los trámites burocráticos a través de medidas técnicas, está satisfecho. "Avanzamos con paso firme hacia el cumplimiento de los objetivos digitales europeos", ha celebrado Tort.