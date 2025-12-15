FiiO lanza en España el M27, reproductor Hi-Res premium que cambia la experiencia de audio portátil

FiiO ha presentado el M27, reproductor de música Hi-Res insignia y heredero directo del aclamado M17. Tras cuatro años de desarrollo, la compañía introduce un dispositivo llamado a dar un vuelco al audio portátil de alta gama, al unir la potencia de un sistema de escritorio con la libertad de un formato compacto. El FiiO M27 ya está disponible en el mercado español y se posiciona como opción de referencia para quienes buscan fidelidad, potencia y conectividad.

Salto tecnológico

El M27 mantiene el espíritu del M17 como unidad de escritorio portátil, pero avanza en arquitectura y rendimiento. En su interior late el chip Qualcomm QCS6490, basado en el Snapdragon 778G, con un procesador A78 de 2,7 GHz que ofrece fluidez en la reproducción local, el streaming y las tareas multitarea. Dispone de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y doble ranura microSD, lo que permite gestionar bibliotecas musicales masivas sin comprometer la velocidad.

Conectividad profesional y audio puro

El nuevo FiiO aporta salidas balanceadas, estándar y jack de 6,35 mm, además de entradas y salidas coaxiales y salida óptica, integrándose fácilmente en configuraciones de escritorio o estudios personales. En el núcleo de su arquitectura de audio destacan dos DAC ES9039SPRO de 8 canales, el procesador XMOS XU316 de 16 núcleos y compatibilidad con Bluetooth 5.4, incluyendo aptX Lossless y LDAC. Admite archivos de hasta 768 kHz/32 bit y DSD512, ofreciendo una experiencia de sonido sin pérdidas de última generación.

Potencia y modo de escritorio

Ofrece cinco niveles de ganancia y alcanza 5000 mW + 5000 mW en modo Ultra High Gain, con alimentación directa mediante su cargador de alta velocidad. Su modo de escritorio desactiva la batería para evitar ciclos de desgaste, garantizando durabilidad y el máximo rendimiento durante largas sesiones de escucha.

Autonomía, refrigeración y personalización

Su batería extraíble de 9200 mAh proporciona hasta 9 horas de reproducción con carga rápida de 35 W. FiiO ha equipado el dispositivo con un innovador sistema de refrigeración por cámara de vapor de grafito, grafeno y cobre, manteniendo la estabilidad térmica incluso en uso intensivo. Además, incorpora un ecualizador paramétrico (PEQ) de 31 bandas, una primicia en reproductores digitales, que permite ajustar con precisión la respuesta sonora o adaptar el perfil a cualquier tipo de auricular.

Diseño y edición en titanio

El FiiO M27 luce un cuerpo metálico con líneas limpias, pantalla de 5,99 pulgadas, rueda lateral rediseñada y un panel trasero de fibra de cristal. Destaca también la edición en titanio TC4, fabricada mediante mecanizado CNC de 13 horas y pulido adicional, pensada para quienes buscan exclusividad y resistencia.

Entre los accesorios incluidos figuran una funda de cuero ventilada, el soporte con refrigeración activa DK1 Plus, tapones antipolvo, y una bolsa de lino Yaoli.