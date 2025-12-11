Joshua Tan, impulsor de la IA pública: "Competir con ChatGPT es muy difícil, pero es posible. Y estamos empezando a hacerlo"

Si las autopistas, el agua o la electricidad son consideradas una infraestructura pública, ¿por qué no la inteligencia artificial?

Esa es la misión de Joshua Tan, matemático y doctor en ciencias computacionales por la Universidad de Oxford que lidera MetaGov, una organización sin ánimo de lucro que cofundó como una escisión de la Universidad de Harvard y el MIT para investigar cómo utilizar la tecnología para diseñar instituciones más democráticas.

Fiel defensor del código abierto y miembro asociado del influyente think tank británico Chatham House, Tan es también el impulsor de la propuesta Airbus for AI: A global strategy for public value creation (Universidad de Cambridge), que aboga por alumbrar una IA pública y transparente que sirva para contrarrestar la hegemonía tecnológica de Estados Unidos y China.

Esta es la transcripción de su entrevista con EL PERIÓDICO.

¿Cuál es la misión que están llevando a cabo en MetaGov?

Una de las cosas más importantes en la que nos hemos centrado es el movimiento llamado IA pública. Es la idea de que la IA puede y debe ser una forma de infraestructura pública, como las autopistas, el agua, la electricidad o incluso internet. No debería ser solo un producto privado y controlado, gestionado y gobernado por dos o tres corporaciones gigantes de Silicon Valley o Shenzhen.

"La IA puede y debe ser una infraestructura pública, como las autopistas, el agua, la electricidad o incluso internet"

¿Está creciendo esta visión?

Europa, el Reino Unido, Canadá y Japón han sido muy avanzados en este tipo de ideas porque, a menudo, en esos países hay mucha más confianza e inversión en las instituciones públicas. La alternativa más probable a las grandes tecnológicas es invertir en un producto de código abierto. Y eso es lo que estamos tratando de construir.

¿Qué tiene el código abierto que le pueda dar ventaja ante una IA cerrada como ChatGPT?

Hay tres argumentos. El de soberanía, el económico y el cultural. El primero es que si utilizas una IA cerrada no tienes ni idea de cómo controlan tus datos. Si la Administración Trump quiere acceder a tus chats o cortar el acceso a tus datos simplemente puede. Y ahí hay un problema de falta de soberanía. El código abierto te permite sortearlo. Puedes tener tu propia IA, controlarla y confiar en ella.

"Si utilizas una IA cerrada como ChatGPT no tienes ni idea de cómo controlan tus datos"

¿Cuál es el económico?

Si eres una start-up y basas tu negocio en una IA privada porque, por ahora, los precios para usarla son relativamente bajos, ¿qué pasará cuando los dupliquen o tripliquen? ¿Seguirás teniendo empresa? Además, todo ese dinero que gastas va a San Francisco en lugar de invertirse en las economías locales.

¿Y el cultural?

Hay muchos productos de código abierto creados por gigantes como Meta o Baidu que se basan en sus propias preferencias. Lo que los modelos europeos como Apertus, ALIA o Salamandra dicen es que la IA es un instrumento que refleja y genera cada cultura. Y el código abierto te permite adaptar la IA a cada contexto.

El matemático y doctor en ciencias computacionales Joshua Tan, impulsor de la IA pública. / Eric Wallace

¿Pueden esos modelos ser alternativas viables a los desarrollados por compañías con mucho dinero como OpenAI o Google?

Competir directamente con ChatGPT es muy difícil, pero es posible. Y estamos empezando a hacerlo. Los modelos públicos de IA están ganando importancia, cada vez se colabora más y se promocionan para que sean más accesibles. Creo que lo más importante es que haya un cambio de narrativa que nos diga que es posible. La narrativa imperante es que solo Silicon Valley puede triunfar, pero no es cierto.

"La narrativa imperante es que solo Silicon Valley puede triunfar, pero no es cierto"

Ya se está haciendo en otros sitios.

Así es. OpenAI va por delante, pero podemos competir. Hay todo tipo de pequeñas cosas que hacen que la IA sea mejor. Debemos definir una estrategia para pelear ahí y pensar en cómo llegar a los hogares. Aunque soy bastante escéptico con la idea de una IA que nos sustituirá a todos, tenemos que investigar qué pasará en los próximos años. Y, desde el punto de vista de los pesos [los valores numéricos que la IA aprende durante el entrenamiento para hacer predicciones precisas], aquí es donde un Airbus para la IA podría marcar realmente la diferencia. Sabemos que es caro, que es difícil, pero si nos unimos podemos empezar a subir el listón.

¿Cuál puede ser esa estrategia para competir?

Con la IA pública es como si estuviéramos adoptando un enfoque mucho más parecido al de Wikipedia. Crear un montón de herramientas que se encuentran en la misma plataforma y que se seleccionan e integran gracias a una amplia labor voluntaria. Si cualquiera puede implementar una herramienta eso se presta al abuso y pueden crear algo que solo muestre pornografía, basura o cualquier cosa. Wikipedia también es susceptible al abuso. Pero cuenta con una comunidad que lo corrige en menos de 10 minutos. Podemos tolerarlo. Lo que tratamos de lograr con la IA pública es similar.

"Lo que tratamos de lograr con la IA pública es similar a la Wikipedia"

¿Falta capital para poder lograr ese fin?

El código abierto por sí solo no va a convertir la IA en un bien público. Entrenar y ejecutar la IA es muy caro. Así que se necesitarán más proyectos de infraestructura pública y una inversión adecuada.

¿Qué pediría a los gobiernos?

Que se pongan manos a la obra para construir un Airbus para la IA. Quiero que la UE deje de esconder la cabeza bajo el ala. Lo ideal sería integrar verticalmente una gigafábrica y enviar cada año un modelo que fuera competitivo con la IA abierta y luego lanzarlo como una especie de infraestructura pública.

"Quiero que la UE deje de esconder la cabeza bajo el ala"

También deberían invertir en inferencia [capacidad de un modelo de IA entrenado con muchos datos de hacer predicciones o tomar decisiones sobre datos que no ha visto antes]. El gran problema es que ya no hay empresas en Europa que realmente se dediquen al preentrenamiento de los modelos.