Huawei “despliega” el futuro desde Dubái con el Mate X7 como protagonista

Huawei celebra hoy en Dubái su gran cita tecnológica del año con el evento global “Unfold the Moment”, un escaparate internacional donde la compañía vuelve a demostrar su apuesta por la innovación con una nueva generación de productos insignia. El gran protagonista de la jornada será el Mate X7, el esperado smartphone plegable que promete redefinir los estándares de diseño y funcionalidad en la categoría.

Pero el nuevo Mate X7 no llega solo. La compañía también ha desvelado los FreeClip 2, unos auriculares open-ear rediseñados para ofrecer una experiencia acústica más natural y ligera; el exclusivo Watch Ultimate Design, orientado al segmento de lujo tecnológico; y la MatePad 11.5 S, una tableta profesional equipada con pantalla PaperMatte para un confort visual elevado.

Nuevo paso en la era de los plegables

Huawei fue una de las pioneras en introducir los smartphones plegables con el lanzamiento del Mate X en 2019. Seis años después, la compañía consolida su liderazgo con un nuevo modelo que lleva esa filosofía un paso más allá. El Mate X7 estrena una tecnología de doble pliegue que mejora la durabilidad y la versatilidad del dispositivo, además de un sistema de cámaras que promete competir de tú a tú con los mejores smartphones tradicionales del mercado.

El éxito comercial respalda esta apuesta: según datos de IDC, Huawei alcanzó en la primera mitad de 2025 una cuota del 70% en el mercado chino de plegables, superando los diez millones de unidades enviadas. Esta posición dominante demuestra la fortaleza de su ecosistema y la confianza del público en su enfoque de diseño y rendimiento.

Audio, lujo y productividad en el mismo escenario

El evento de Dubái también sirve como punto de partida para la nueva generación de auriculares Huawei FreeClip 2, que mantienen el distintivo diseño open-ear y mejoran la calidad del sonido y la ergonomía para sesiones de escucha prolongadas. La compañía destaca su carácter “transpirable”, ideal para quienes buscan permanecer conectados a su entorno sin renunciar a la claridad del audio.

Por su parte, el nuevo reloj se presenta como el más exclusivo de la firma. Su diseño combina materiales premium y un acabado artesano con funciones avanzadas de monitorización, navegación y conectividad. Está dirigido a quienes desean un dispositivo de lujo que no renuncie a las prestaciones de un smartwatch de alto nivel.

En el ámbito profesional y educativo, la nueva MatePad 11.5 S amplía el catálogo de tabletas de la compañía con una pantalla PaperMatte de última generación, que reduce los reflejos y mejora la naturalidad del texto y las imágenes. Huawei destaca su utilidad para trabajar, estudiar o crear contenido con una experiencia visual más cercana al papel.

Ecosistema inteligente y mirada global

“Unfold the Moment” simboliza el nuevo impulso de Huawei hacia una interconexión total entre dispositivos, donde smartphones, relojes, tablets y auriculares forman parte de una experiencia digital global. En la actualidad, la compañía mantiene un ritmo constante de lanzamientos que refuerzan su posición como uno de los principales actores tecnológicos del mercado internacional.