Chequeo a gencat.cat: pros y contras de la nueva web de la Generalitat de Catalunya

La digitalización del gobierno es ya una realidad. En España, más de 29 millones de personas acceden a servicios electrónicos para realizar trámites con la administración pública, según un reciente estudio. En Catalunya, las 137 páginas web institucionales recibieron más de 250 millones de visitas en 2024. Para normalizar ese uso, la Generalitat de Catalunya ha activado este miércoles el nuevo portal de gencat.cat.

La última versión del sitio público catalán es más minimalista, intuitiva, clara e inteligible. En definitiva, más fácil de navegar para los usuarios. "Está pensado para que sea más fácil encontrar lo que necesitas y para simplificar las gestiones del día a día", explican desde la administración.

El gencat.cat está dividido en dos bloques: uno enfocado a la ciudadanía y otro a la información sobre la Generalitat. El primero está copado con un buscador que busca agilizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y a la gestión de trámites. El segundo, que también cuenta con un buscador destacado, brinda todo tipo de datos de las instituciones.

Ambos pretenden hacer que sea más rápido y sencillo acceder a información pública o consultar el registro de lobbies o grupos de interés. Testeado por EL PERIÓDICO, el apartado para hacer solicitudes de transparencia tiene errores técnicos, mientras que, en algunos casos, el registro no contiene información actualizada hasta el día de hoy sobre las reuniones entre grupos de influencia y representantes públicos.

La web también incluye novedades que van más allá del diseño. Desde el pasado domingo, la Generalitat ha activado un nuevo servicio de asistencia virtual mediante videollamada para ayudar a las personas mayores o con dificultades para navegar el portal a realizar trámites desde su casa. El portal cuenta también con gencatBOT, un asistente conversacional impulsado por un modelo de IA generativa cuya misión es ayudar a los usuarios a realizar trámites.

Simplificación de la administración

Este programa piloto, así como el portal, forman parte de la reforma integral de la administración que está desarrollando el Govern de Salvador Illa. El plan de simplificación burocrática del Ejecutivo catalán pretende agilizar el acceso de la ciudadanía a la administración pública y ahorrar cientos de miles de euros en el camino.

En los últimos meses, la Generalitat ha impulsado medidas como facilitar la gestión de trámites administrativos como solicitar una pensión por invalidez, reducir un 47% sus páginas web, suprimir la cita previa o un portal para buscar qué trámites se pueden hacer online y cuáles no, entre otros.