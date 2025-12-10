Así es la Roomba Max 705 Combo con base AutoWash

El iRobot Roomba Max 705 Combo con base AutoWash es un robot aspirador y friegasuelos de gama muy alta, orientado a quien quiere automatizar casi por completo la limpieza del suelo, incluida la parte de fregado y el mantenimiento diario del propio robot. Su combinación de rodillo PowerSpin, navegación LiDAR ClearView Pro y base AutoWash lo sitúa entre los modelos más avanzados y autónomos que ofrece la marca en la actualidad.

Diseño y filosofía de uso

El equipo nace como solución “lo hace casi todo solo”: aspira, friega, se vacía, se lava y se seca el rodillo, y gestiona sus propios depósitos durante varias semanas. Está pensado para viviendas amplias, con varios tipos de suelo y presencia de niños o mascotas, donde la frecuencia de limpieza es alta y el usuario busca intervenir lo mínimo posible.

En cuanto a diseño, mantiene la estética sobria de la gama alta de iRobot, con acabado en negro y un perfil que integra el módulo LiDAR de forma discreta para no sobresalir en exceso. La base AutoWash es más parecida a una “estación de lavado” que a un simple depósito de autovaciado, por lo que conviene reservarle un espacio fijo en una pared despejada.

Aspirado: potencia y gestión de la suciedad

La marca informa de una potencia de succión hasta 175 veces superior a la de la serie 600, lo que sitúa a este modelo claramente en la franja de aspirado intensivo para suciedad gruesa, polvo fino y pelo de mascotas. El sistema de limpieza combina dos cepillos de goma antienredos multisuperficie con cepillos laterales para bordes, una configuración ya probada en otros modelos de gama alta de iRobot.

La tecnología Dirt Detect identifica zonas con más suciedad, tanto seca como húmeda, donde el robot repite pasadas de forma automática para profundizar en la limpieza. En la práctica, esta lógica tiene sentido en cocinas, entradas y zonas de paso, donde se concentra más polvo, migas o arena, y donde un modo uniforme de una sola pasada suele quedarse corto.

Fregado: el papel del rodillo PowerSpin

El elemento diferencial del 705 Combo frente a robots solo aspiradores es el rodillo de fregado PowerSpin, que gira a unas 200 rpm y aplica presión constante sobre el suelo para levantar manchas más difíciles. A diferencia de una simple mopa arrastrada, aquí hay un contacto más activo con el pavimento, lo que mejora el resultado en derrames secos o marcas de pisadas.

Este rodillo se extiende físicamente para alcanzar bordes y esquinas, donde tradicionalmente los robots friegasuelos dejaban un margen sin cubrir. Además, la cubierta protectora retráctil se despliega automáticamente al detectar alfombras, evitando que estas se mojen durante el modo de fregado, un problema habitual en robots menos avanzados.

Base AutoWash: mantenimiento ínfimo

La base AutoWash va más allá del clásico autovaciado de polvo: vacía el depósito de residuos sólidos, lava el rodillo de fregado con agua caliente, lo seca con aire caliente y gestiona la recarga del producto de limpieza. Según indica iRobot, y que se comprueba en los análisisi de uso realizados, puede ofrecer hasta unos 75 días de uso sin tener que vaciar el depósito de polvo y alrededor de 8 semanas de fregado y lavado de rodillo antes de tener que intervenir en profundidad.

Esta base también realiza ciclos de autolimpieza para mantener los conductos y depósitos internos en mejores condiciones, lo que reduce el riesgo de malos olores o acumulación de residuos húmedos. A cambio, supone un sistema más complejo, con más depósitos y consumibles que vigilar a medio plazo, como agua limpia, agua sucia y líquido limpiador específico.

Navegación e inteligencia espacial

La navegación ClearView Pro LiDAR genera mapas 3D detallados de la vivienda, permitiendo una planificación sistemática de las rutas y una cobertura más predecible que en robots con navegación menos estructurada. El sensor LiDAR está integrado de forma discreta, pero mantiene la capacidad de trabajar de día o de noche sin depender de la luz ambiente.

La tecnología PrecisionVision con IA reconoce objetos cotidianos de pequeño tamaño —como cables, calcetines o incluso desechos de mascotas— y los esquiva para evitar atascos o desastres durante la limpieza. Esta combinación de LiDAR e inteligencia visual favorece que el robot pueda acercarse más a los obstáculos sin engancharse, algo importante en hogares “vividos”, con juguetes, zapatos o múltiples cables visibles.

Control por app y asistentes de voz

La aplicación iRobot Home permite seleccionar habitaciones o zonas concretas a limpiar, ajustar hasta cuatro niveles de potencia de succión y tres niveles de caudal de líquido, y programar rutinas recurrentes. También permite activar modos como SmartScrub para intensificar el fregado en áreas especialmente sucias y consultar mapas detallados de la casa.

El robot es compatible con asistentes de voz como Alexa, Siri o el Asistente de Google, lo que permite lanzar tareas con comandos sencillos o integrar la limpieza en escenas domóticas, por ejemplo al salir de casa. Además, el sistema aprende qué habitaciones se ensucian antes y puede priorizarlas o ajustar automáticamente los parámetros para darles una limpieza más profunda.

Rendimiento en hogares con mascotas y niños

La combinación de potencia de succión, cepillos de goma antienredos y la detección inteligente de suciedad está orientada también a hogares con mascotas. Los cepillos de goma tienden a acumular menos pelo enredado que los de cerdas, lo que reduce el mantenimiento manual en situaciones de caída constante de pelo.

En contextos con niños, la capacidad de esquivar pequeños objetos y de reforzar la limpieza en zonas de juego o comedor aporta un valor práctico claro. La opción de friegasuelos activo, con rodillo presionado y lavado en caliente en la base, es especialmente útil frente a restos pegados de comida o bebidas secas.

Autonomía y cuestiones prácticas

Se aportan autonomías en el entorno de las 3 horas, suficientes para cubrir viviendas grandes en uno o varios ciclos, dependiendo de la potencia seleccionada y del uso simultáneo de aspirado y fregado. En la práctica, el sistema de recarga automática permite que el robot retome la limpieza donde la dejó, lo que reduce la preocupación por la duración de la batería en pisos grandes.

El volumen de la base es la principal concesión en términos de espacio, ya que integra depósitos para agua limpia, agua sucia, polvo y los sistemas de lavado y secado. Es un equipo pensado para una ubicación fija y estable que para moverlo con frecuencia entre estancias o viviendas.

Puntos clave

Tipo de limpieza. Aspirado y fregado con rodillo PowerSpin a 200 rpm.

Potencia de succión. Hasta 175 veces más que la serie 600.

Navegación. ClearView Pro LiDAR + PrecisionVision con IA.

Base AutoWash. Autovaciado, lavado en caliente, secado en caliente y autolimpieza.

Mantenimiento. Hasta 75 días sin vaciar polvo y 8 semanas de fregado automatizado.

Control App iRobot Home, zonas específicas y asistentes de voz.

Público objetivo. Hogares grandes, con mascotas y alta exigencia de limpieza.

Valoración y precio

En conjunto, Roomba Max 705 Combo con base AutoWash es adecuada para usuarios que priorizan la autonomía y la reducción del mantenimiento por encima de un precio contenido, y que busca un único robot capaz de cubrir tanto el aspirado profundo como un fregado activo del día a día. A cambio de una base voluminosa y un ecosistema más complejo de depósitos, ofrece una de las experiencias más cercanas al “me olvido de la limpieza del suelo durante semanas” dentro del catálogo actual de iRobot.

Excelentes resultados de todo tipo de manchas y sobre todo tipo de suelos.

El precio se sitúa en estos momentos con la oferta tradicional de fiestas en unos 700 euros.