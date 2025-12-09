Carrera tecnológica
Trump autoriza a Nvidia a vender chips de IA a China a cambio de pagar el 25% a Estados Unidos
El acuerdo afectará al modelo H200, crucial para los sistemas de IA más punteros, y Washington aplicará el mismo enfoque a otras compañías de semiconductores como AMD o Intel
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que permitirá a la empresa tecnológica Nvidia enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a "clientes aprobados" en China a cambio de pagar un 25% de esas ventas a Estados Unidos.
Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington "permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China" y a otros países "bajo condiciones" que protejan su seguridad nacional.
El mandatario, que aseguró que Xi ha "respondido positivamente", agregó que un "25% será pagado a EEUU", en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.
"El Departamento de Comercio está ultimando los detalles y este mismo enfoque aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses", completó Trump.
Acuerdo similar firmado en agosto
El pasado agosto, el Gobierno de EEUU firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15% de lo que ingresaran.
Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15% de las ventas.
Por otra parte, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos.
Además, el político republicano argumentó hoy que la medida será beneficiosa para el empleo en EEUU y el liderazgo del país en IA generativa, y arremetió contra las políticas de su predecesor, el demócrata Joe Biden.
Suscríbete para seguir leyendo
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, Día de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?