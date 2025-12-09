Trump autoriza a Nvidia a vender chips de IA a China a cambio de pagar el 25% a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que permitirá a la empresa tecnológica Nvidia enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a "clientes aprobados" en China a cambio de pagar un 25% de esas ventas a Estados Unidos.

Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington "permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China" y a otros países "bajo condiciones" que protejan su seguridad nacional.

El mandatario, que aseguró que Xi ha "respondido positivamente", agregó que un "25% será pagado a EEUU", en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.

"El Departamento de Comercio está ultimando los detalles y este mismo enfoque aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses", completó Trump.

Acuerdo similar firmado en agosto

El pasado agosto, el Gobierno de EEUU firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15% de lo que ingresaran.

Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15% de las ventas.

Por otra parte, un comité de la Cámara de Representantes de EEUU advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos.

Además, el político republicano argumentó hoy que la medida será beneficiosa para el empleo en EEUU y el liderazgo del país en IA generativa, y arremetió contra las políticas de su predecesor, el demócrata Joe Biden.