Phone (3a) Community Edition: cuando la tecnología se construye con el alma de una comunidad

Hay objetos que cuentan historias. Y luego están los que las contienen. El nuevo Phone (3a) Community Edition de Nothing pertenece a esa segunda categoría: un teléfono que no fue imaginado por departamentos en una torre de cristal, sino moldeado a cuatro manos por una marca y su comunidad.

Durante nueve meses, más de 700 mentes creativas respondieron a una invitación poco común en la industria tecnológica: diseñar juntos el próximo dispositivo de Nothing. No se trataba solo de opinar sobre un prototipo, sino de formar parte del proceso, de dejar una huella visible en él.

Laboratorio de co-creación real

Nothing creó el Community Edition Project como una especie de laboratorio abierto para probar una idea sencilla pero sugerente: ¿qué ocurre cuando una marca no diseña para su comunidad, sino con ella?

La edición 2025 llevó esa pregunta más lejos que nunca. De las cientos de propuestas surgieron cuatro ganadores, cada uno con un talento distinto pero una misma sensibilidad: Emre Kayganacl en hardware, Ambrogio Tacconi y Louis Aymonod en accesorios, Jad Zock en diseño visual y Sushruta Sarkar en marketing. Juntos, acompañados por los equipos de Nothing en Londres, transformaron ideas en un objeto que respira originalidad.

Diseño y toques de nostalgia

El diseño firmado por Emre Kayganacl captura una emoción que muchos creían olvidada: la de los inicios de la era digital. Con guiños a los tonos, formas y texturas de finales de los 90, su propuesta reinterpreta aquella sensación mágica de estar descubriendo el futuro por primera vez. El resultado es un teléfono que parece salido de un recuerdo, pero con toda la precisión y el pulso contemporáneo que definen a esta joven marca.

Y como si quisieran recordarnos que la tecnología también puede ser juego, los diseñadores Ambrogio Tacconi y Louis Aymonod crearon unos dados como accesorio oficial. Clásicos y universales, están reinterpretados con la tipografía Ndot55 de Nothing. Una pequeña pieza simbólica: el azar, la estrategia y la diversión, empaquetados con sobriedad futurista.

La interfaz como territorio emocional

La pantalla respira personalidad propia. Jad Zock diseñó una esfera de reloj que combina claridad y ritmo visual, guiando la mirada sin distracciones. A ello suma un conjunto de fondos de pantalla —cuatro en total— que exploran tonos azules y morados, jugando con la luz y la textura del propio dispositivo. Hay pequeños easter eggs escondidos, pensados para quienes disfrutan descubrir secretos en los detalles.

Campaña que celebra el proceso, no el resultado

En la cuarta fase del proyecto, la historia se hizo tangible con la campaña “Made Together”, ideada por Sushruta Sarkar. A diferencia de las campañas tradicionales, no celebra el producto terminado, sino el proceso mismo: el acto de crear juntos. Porque, en el fondo, el verdadero protagonista del Phone (3a) Community Edition no es el dispositivo, sino las personas que lo hicieron posible.

Nuevo modelo de compañía

Nothing ha encontrado en la co-creación algo más que una estrategia: una manera de existir. Iniciativas como el Community Edition o la figura del Community Board Observer —un representante elegido por los propios fans para participar en decisiones de la empresa— evidencian que la marca está construyendo una compañía donde los usuarios no solo consumen, sino también influyen y crean.

Ese espíritu colaborativo también se refleja en la nueva ronda de inversión comunitaria abierta esta semana, valorada en 5 millones de dólares, con acceso anticipado el 10 de diciembre en Wefunder y Crowdcube. La valoración actual de la compañía alcanza los 1.300 millones de dólares, mientras prepara su próximo salto: el desarrollo de sistemas operativos nativos de inteligencia artificial.

Edición limitada, historia ilimitada

El Phone (3a) Community Edition combina 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una estética que es mitad recuerdo, mitad promesa. Solo existirán 1.000 unidades, disponibles del 9 al 11 de diciembre en nothing.tech por 379 €. La venta oficial se abrirá el 12 de diciembre.

A veces, las mejores ideas surgen cuando una marca se atreve a escuchar.