Google da más poder al Pixel Watch con IA y gestos sin tocar la pantalla

Google acaba de anunciar que refuerza las capacidades de su reloj inteligente con una actualización que introduce nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. La compañía ha anunciado una mejora del Pixel Watch 4, que ahora integra gestos más precisos y respuestas automáticas más veloces gracias a los avances de Gemini, su sistema de IA.

Esta actualización busca facilitar el uso del reloj en situaciones del día a día, haciéndolo más útil incluso cuando no se puede usar libremente la otra mano.

Más control con un simple gesto

Uno de los cambios más destacados es la incorporación de nuevos gestos con una sola mano, que complementan a los ya populares “Alza y Habla”. A partir de ahora, los usuarios podrán pellizcar dos veces o girar la muñeca para realizar tareas sin tocar directamente la pantalla: descartar notificaciones, pausar la música, posponer alarmas o incluso responder llamadas.

El reloj mostrará además sugerencias visuales que indicarán cuándo es posible usar estos movimientos, con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva. La función está pensada para momentos cotidianos en los que las manos están ocupadas, como cocinar, pasear al perro o llevar guantes.

Respuestas inteligentes más ágiles

La actualización también mejora las Respuestas Inteligentes en Pixel Watch 3 y modelos posteriores, que ahora se benefician de un nuevo modelo de lenguaje basado en Gemma. Este sistema permite generar respuestas directamente en el reloj, sin depender del teléfono, con un procesamiento dos veces más rápido y tres veces más eficiente en memoria.

Así, los usuarios podrán responder mensajes desde la muñeca en aplicaciones como Mensajes de Google incluso si el móvil no está cerca, algo especialmente útil cuando se está en movimiento o con las manos ocupadas.

Un paso más hacia la tecnología invisible

Con esta actualización, Google continúa creando tecnología más fluida, práctica y contextual, donde la interacción se adapte al usuario y no al revés. El Pixel Watch se consolida en este escenario como un asistente inteligente que acompaña discretamente las rutinas diarias, simplificando tareas cotidianas con un toque —o, ahora, con un simple gesto.