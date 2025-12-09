Edifier HECATE G2000 Pro: altavoces gaming 2.0 compactos con vocación “premium”

Los Edifier HECATE G2000 Pro se presentan como altavoces 2.0 de escritorio pensados para usuarios que quieren mejorar el sonido del PC o la consola sin recurrir a un sistema 2.1 o a una barra de sonido voluminosa. Mantienen un formato compacto, pero integran amplificación propia, efectos de sonido por DSP, iluminación RGB avanzada y varias opciones de conexión pensadas para convivir con un escritorio actual.

Diseño y construcción

Cada unidad tiene una base con un ancho aproximado al de la palma de una mano, lo que permite colocarlos en mesas pequeñas o setups cargados de periféricos. La carcasa incluye un frontal más sobrio y una parte trasera transparente que deja ver el sistema de iluminación, concebido como un complemento visual al resto del equipo gaming.

Están inclinados unos 10 grados hacia arriba, lo que ayuda a dirigir el sonido hacia los oídos cuando se colocan a la altura de la mesa. Esta ligera inclinación no solo mejora la percepción de detalle, sino que también reduce ciertas reflexiones sobre la superficie del escritorio, algo relevante en distancias cortas típicas de uso con PC.

Sonido y potencia

El sistema se basa en dos vías full-range de 3 pulgadas por canal, con imanes de neodimio y amplificación digital interna, una combinación orientada a ofrecer un sonido equilibrado sin necesidad de subwoofer dedicado. La potencia total declarada es de 32 W RMS (16 W por canal), suficiente para llenar un espacio de escritorio con un nivel de presión sonora que sobrepasa el uso cercano habitual.

El fabricante informa de una extensión de graves hasta unos 75 Hz, un dato coherente con el tamaño del driver y el volumen de caja, que apunta a un grave con cierta pegada pero sin llegar al impacto físico de un 2.1 con subwoofer separado. En la práctica, el objetivo es un sonido con medios presentes y agudos claros que funcione bien en juegos, cine y música casual, más que una reproducción audiófila o de estudio.

Escena sonora y uso en juegos

Uno de los puntos clave de esta propuesta es la sensación de escena y posicionamiento para gaming, donde Edifier busca un sonido amplio a pesar del formato 2.0. El diseño de los full-range y la gestión electrónica apuntan a una coherencia entre canales que ayude a ubicar efectos en juegos FPS o títulos con mucho detalle ambiental.

Sobre esta base física se suma un procesado de audio que permite emular un entorno 7.1 mediante un chip DSP dedicado y el software HECATE Gaming Center. Esta capa virtual no sustituye a un sistema multicanal real, pero ofrece una mayor sensación de espacio y dirección útil para identificar pasos, disparos o efectos en juegos competitivos.

DSP, modos de sonido y software

El procesamiento digital es uno de los elementos diferenciales del G2000 Pro frente a altavoces de escritorio más básicos. El DSP no solo se encarga del modo 7.1 virtual, sino también de ajustar la respuesta para distintos escenarios de uso, con efectos orientados a juegos, cine o música.

Toda esta configuración se centraliza en el software HECATE Gaming Center, que actúa como puente entre el hardware y las opciones avanzadas. Desde ahí se pueden ajustar parámetros de audio, activar o desactivar efectos y adaptar el perfil sonoro al contenido, algo especialmente útil si el equipo se usa indistintamente para trabajo, streaming y juego.

Iluminación y estética en el escritorio

La iluminación es un elemento protagonista en el G2000 Pro, pero con un enfoque más ambiental que estridente. Cada altavoz integra 20 tiras LED con un total de 100 diodos RGB a todo color, gestionados por un chip dedicado que permite transiciones fluidas y efectos complejos.

Edifier incorpora su tecnología TempoFlow, que sincroniza efectos de luz con el sonido para generar una respuesta visual que sigue el ritmo del contenido. El sistema ofrece 7 modos de iluminación dinámica predefinidos, que pueden personalizarse en el software ajustando frecuencia, velocidad de rotación, dirección de la luz y otros parámetros para encajar con el resto del espacio.

Conectividad y compatibilidad

En el apartado de conexiones, el G2000 Pro se adapta a varios escenarios de uso doméstico. Dispone de entrada analógica AUX, lo que facilita la conexión a prácticamente cualquier fuente con salida de auriculares o línea, desde un PC antiguo hasta una Nintendo Switch en modo portátil.

Integra audio digital por USB-A y USB-C, una característica especialmente práctica para ordenadores y portátiles, ya que permite transmitir audio sin depender de la tarjeta de sonido integrada. A esto se suma Bluetooth 5.4, orientado a conectar móviles, tablets o incluso televisores compatibles, con la comodidad de prescindir de cables cuando se usa el sistema para reproducción casual.

Control y experiencia de uso

El conjunto incluye un sistema de control que permite manejar volumen, modo de sonido y efectos de iluminación sin necesidad de recurrir constantemente al software. Esta aproximación equilibra la inmediatez del control físico con la profundidad de ajustes avanzada reservada al entorno HECATE Gaming Center.

La alimentación se realiza mediante una entrada de 15 V y 4 A, lo que sugiere que toda la electrónica, incluida la etapa de potencia y el control del sistema de iluminación, está integrada en el propio conjunto. Esto simplifica la instalación, ya que solo es necesario el adaptador de corriente y la conexión entre ambos altavoces.

Público objetivo y valoración

Estos altavoces encajan especialmente bien en escritorios donde se busca un sistema 2.0 compacto con algo más de ambición que los típicos altavoces de oficina. Su combinación de potencia moderada, procesado DSP, sonido virtual 7.1 e iluminación configurable los orienta claramente a un perfil gamer o de entretenimiento que valora tanto el audio como la estética del setup.

No se han desarrollado como un sustituto directo de un conjunto 2.1 para quienes buscan graves muy contundentes, ni una solución pensada para escucha crítica de música. En cambio, sí ofrecen una opción equilibrada para quienes juegan, ven series, consumen contenido online y quieren un salto claro frente al audio integrado del monitor o del portátil, sin renunciar al control y la personalización desde software.

Precio

Los Edifier HECATE G2000 Pro se comercializa a un precio de unos 100 euros en oferta, siendo el precio oficial de unos 159 euros.