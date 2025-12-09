EarFun Air Pro 4+: cuando la cancelación activa y el sonido equilibrado se encuentran

En un mercado en el que prolifera la oferta de auriculares true wireless, la competencia se libra en los matices: cancelación activa más refinada, autonomía real, calidad de llamadas o una app de control a la altura. Los EarFun Air Pro 4+ llegan con esa intención, ofreciendo resultados de gama media-alta a un coste contenido.

Diseño y comodidad mejorados

EarFun mantiene la línea estética sobria que caracteriza a la serie Air Pro, pero da un paso más en ergonomía. El estuche es compacto y ofrece una sensación robusta gracias a su acabado mate, imantado y libre de huellas. Los auriculares encajan con precisión, y su peso ligero permite largas sesiones de uso sin fatiga auditiva.

La certificación IPX5 da resistencia al sudor y salpicaduras, lo que los hace adecuados tanto para oficina como para entrenamientos. Además, el rediseño de las boquillas y las almohadillas de silicona mejora el sellado acústico, lo que se traduce en una mejor experiencia de cancelación pasiva.

Sonido equilibrado con soporte LDAC

El aspecto más destacado del equipo es el salto en calidad sonora. Los nuevos transductores dinámicos de 10 mm ofrecen un perfil sonoro redondeado: graves presentes pero controlados, medios limpios y agudos sin sibilancias. El soporte para códec LDAC añade un plus de resolución para quienes reproducen desde servicios o archivos de alta calidad, una mejora palpable frente al modelo anterior.

La aplicación EarFun Audio permite ecualizar con precisión, activar modos ambientales y personalizar gestos táctiles. A destacar el nuevo modo Game Low Latency, que reduce el retardo de audio para juegos móviles o vídeos.

Cancelación ANC más natural

La cancelación activa de ruido (ANC) alcanza un rendimiento notable para su rango de precio. EarFun ha refinado el algoritmo híbrido con micrófonos feedforward y feedback, logrando aislar eficazmente el murmullo urbano o el zumbido del tren sin generar esa sensación de vacío artificial. En entornos de viento, el control adaptativo actúa con sorprendente suavidad.

El modo de transparencia suena más natural y menos procesado que en el Air Pro 3, permitiendo conversaciones sin necesidad de retirar los auriculares.

Llamadas y conectividad

Los seis micrófonos integrados —con tecnología de reducción de ruido ambiental— ofrecen un desempeño sobresaliente en llamadas, incluso en calles concurridas. El Bluetooth 5.3 asegura conexión estable y permite vincular dos dispositivos simultáneamente gracias al multipunto. No hay apenas latencia al cambiar entre móvil y portátil.

Autonomía y carga inalámbrica

EarFun mantiene una de sus mejores bazas: la batería. Los Air Pro 4+ rinden aproximadamente 7 horas con ANC activa y hasta 45 horas sumando el estuche. La carga rápida otorga 2 horas de uso con solo 10 minutos conectados, y la carga inalámbrica Qi añade comodidad a la rutina diaria.

Valoración: calidad completa, precio justo

Los EarFun Air Pro 4+ consolidan la madurez de la marca en el segmento de auriculares TWS. No buscan reinventar el producto, pero sí ofrecer una experiencia equilibrada donde todo encaja: sonido, comodidad, cancelación y conectividad. Sin superar la barrera de los 100 euros, se posicionan como una de las mejores opciones para quienes buscan calidad sin gastar en exceso. Durante las fechas navideñas estarán de oferta.