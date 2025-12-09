Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm): resistencia, precisión y diseño ligero en un reloj deportivo de nueva generación

El reloj inteligente T-Rex 3 Pro (44 mm) llega como una evolución significativa dentro de la gama de relojes deportivos de Amazfit, una marca que se ha consolidado en el segmento de wearables por combinar durabilidad, notable rendimiento y precisión en el seguimiento deportivo. Esta nueva versión adopta un formato más compacto y ligero, con un diseño fabricado en titanio de grado 5 que busca equilibrar resistencia y comodidad para quienes prefieren un dispositivo menos voluminoso. Con un peso inferior a 47 gramos, se posiciona como una alternativa adcuada tanto para entrenamientos intensos como para el uso diario.

Diseño y construcción

Mantiene la estética robusta característica de la línea, pero introduce elementos refinados. Su caja de titanio mejora la resistencia frente a impactos y arañazos, y también reduce el peso respecto a los modelos anteriores hechos en acero inoxidable. La superficie es mate, con botones metálicos sobredimensionados que facilitan el control durante la actividad física o bajo condiciones adversas. El cristal de zafiro que protege la pantalla es otro de los elementos destacables, garantizando protección ante golpes y rayaduras.

La pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, con un brillo máximo de 3000 nits, ofrece visibilidad óptima en exteriores. Su ajuste automático de brillo mejora la experiencia de uso en entornos variables, y los modos Nocturno e Infrarrojo resultan útiles en situaciones de baja luminosidad. El denominado “Modo Guantes” permite operar la interfaz sin necesidad de retirar las manos, algo especialmente útil para deportes de montaña o ciclismo en invierno.

Otro punto distintivo es la linterna LED integrada, con intensidad regulable y un modo SOS para emergencias. Aunque pueda parecer un añadido menor, es una función cada vez más valorada por deportistas que entrenan de noche o en zonas con poca iluminación.

Resistencia a condiciones extremas

El T-Rex 3 Pro compacto no solo busca destacar por su apariencia robusta, sino también por su capacidad para soportar entornos extremos. Según datos oficiales de Amazfit, el reloj puede operar entre -30 °C y +70 °C, conservando su precisión en condiciones de frío o calor extremos. Esta resistencia lo convierte en un reloj apto para expediciones, ultramaratones o actividades al aire libre donde la fiabilidad del equipo resulta esencial.

A diferencia de otros relojes deportivos de su rango, integra micrófono y altavoz, lo que permite realizar llamadas Bluetooth directamente desde la muñeca y utilizar el asistente de voz Zepp Flow para ejecutar comandos mediante lenguaje natural. Este sistema, impulsado por inteligencia artificial, facilita interacciones fluidas sin requerir el uso del teléfono durante la práctica deportiva.

Precisión en seguimiento deportivo y de salud

Uno de los puntos fuertes del Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm) es su capacidad de medición fisiológica avanzada, impulsada por el nuevo sensor óptico PPG BioTracker 6.0. Este componente permite monitorizar en tiempo real parámetros como la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre (SpO₂), la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y el VO₂ máx., entre otros indicadores relacionados con carga de entrenamiento y recuperación.

El sensor trabaja en conjunto con el sistema BioCharge Energy Score, una métrica que evalúa el nivel de energía corporal del usuario a lo largo del día en función de la actividad, el descanso y el estrés acumulado. Esta métrica se asemeja a los sistemas de “Body Battery” presentes en otros relojes de gama alta, pero en este caso adopta un enfoque más integrado dentro del ecosistema Zepp OS.

El reloj ofrece soporte para seis sistemas satelitales —incluidos GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou— y utiliza una antena circular polarizada dual para mejorar la estabilidad de la conexión y reducir los desvíos en recorridos largos. En la práctica, esta tecnología resulta especialmente útil para trail running, senderismo o ciclismo de montaña, donde la señal puede verse comprometida por árboles o desniveles del terreno.

Ecosistema Zepp OS y personalización deportiva

Con más de 180 modos de entrenamiento, el T-Rex 3 Pro amplía considerablemente sus capacidades deportivas respecto a generaciones anteriores. A las disciplinas clásicas como carrera, ciclismo o natación se suman entrenamientos específicos como escalada, actividades de nieve y nuevos modos relacionados con la competición HYROX. Amazfit ha sido designado socio tecnológico oficial de HYROX —un formato de fitness que combina resistencia y fuerza—, lo que se traduce en sensores y métricas optimizadas para este tipo de pruebas. Los modos HYROX Training, PFT y Race ajustan las mediciones y análisis de rendimiento en función de las exigencias de esta disciplina.

Permite configurar pantallas de datos personalizadas para cada sesión, mostrando información que el usuario considera relevante, desde pulsaciones por minuto hasta desnivel o ritmo medio. Estas vistas se gestionan desde la aplicación Zepp, que también ofrece la posibilidad de descargar miniaplicaciones gratuitas. Gracias a este enfoque modular, el ecosistema Zepp OS mantiene una interfaz limpia pero versátil, adaptada tanto a deportistas profesionales como a usuarios que priorizan la salud preventiva.

Es compatible con el anillo Amazfit Helio Ring y la banda Helio Strap, desarrollados para mejorar la medición de carga y recuperación muscular. Puede vincularse con sensores externos de frecuencia cardíaca, medidores de potencia o ciclocomputadores mediante conexión Bluetooth, ampliando sus capacidades dentro de un entorno multidevice.

Mapas offline y autonomía equilibrada

Uno de los añadidos destacables del T-Rex 3 Pro (44 mm) es la incorporación de mapas offline. El reloj proporciona acceso a mapas topográficos, urbanos y de estaciones de esquí, descargables directamente en el dispositivo. Estos mapas son interactivos y admiten la creación de rutas desde la propia interfaz, sin depender del teléfono. La función es particularmente útil en contextos de senderismo o rutas por montaña, donde la cobertura de red es limitada.

Otro aspecto llamativo que nos ha gustado es la aplicación de podcasts integrada, que permite descargar programas o episodios y reproducirlos sin conexión, añadiendo un componente lúdico a las sesiones de entrenamiento prolongadas.

En cuanto a autonomía, logra un equilibrio notable entre capacidades y duración. Según datos de Amazfit, la batería ofrece hasta 17 días de uso estándar con una sola carga, reducibles a unas 13 horas si se activa el modo de entrenamiento con GPS y pantalla Always-on. Estos valores lo sitúan en la parte media-alta del segmento, especialmente considerando las funciones avanzadas que integra.

Disponibilidad, variantes y precio

El Amazfit T-Rex 3 Pro de 44 mm se comercializa en dos versiones de color: negro-dorado y ártico-dorado. Ambos modelos comparten especificaciones idénticas, diferenciándose solo en el acabado estético El precio recomendado en Europa es de 399,90 €, con disponibilidad en la web oficial de Amazfit, y comercio online y distribución tradicional.

Valoración

El Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm) representa una evolución coherente de la serie, introduciendo mejoras en materiales, resistencia y autonomía, junto con un enfoque más preciso en el rendimiento deportivo y la salud integral. Su combinación de durabilidad, diseño ligero y ecosistema conectado lo consolida como una opción seria para usuarios que buscan un reloj versátil y robusto sin comprometer la comodidad. Aunque su precio lo sitúa en la gama alta del catálogo de Amazfit, las prestaciones justifican su posicionamiento, especialmente para quienes priorizan la fiabilidad en escenarios deportivos exigentes o condiciones extremas.