Spellcasters Chronicles se deja jugar por primera vez con una beta limitada en Steam

Cada vez resulta menos habitual que las compañías de desarrollo se aparten de sus fórmulas más seguras para probar algo diferente. Aun así, la posibilidad de captar una parte del público con un título gratuito sigue siendo atractiva, incluso para estudios que históricamente se han centrado casi por completo en aventuras narrativas para un jugador, como Quantic Dream. Eso es, el equipo responsable de juegos como ‘Heavy Rain’, ‘Fahrenheit’ y ‘Detroit: Become Human’ ha decidido abrir una nueva línea de trabajo y entrar en el terreno del modelo gratuito con un MOBA llamado ‘Spellcasters Chronicles’, que precisamente inaugura su fin de semana de Beta Cerrada en Steam.

Trabajo serio en entorno controlado

A partir de hoy a las 16:00 CET y hasta el 8 de diciembre a las 10:00 CET, los jugadores de Europa pueden dar sus primeros pasos en la arena mágica del primer multijugador del estudio, un título gratuito basado en equipos. El acceso a esta primera fase de pruebas ha sido concedido entre aquellos que se registraron a través de los canales oficiales del estudio y fueron seleccionados para la Beta Cerrada.

Pero no desesperes, porque este fin de semana de prueba limitada también se abre a que otros jugadores descubran la fusión híbrida de un formato que combina acción centrada en el movimiento con la construcción de mazos. Para ser más productivos, podrán experimentar con una selección de hechizos, invocaciones y construcciones, que se dividen en rangos reflejando su poder e impacto estratégico. Ahora, como por arte de magia, puedes consultar los encantamientos incluidos en esta primera fase:

Selección de hechizos

Fire Ray, Rank I – Un rayo de fuego concentrado que inflige daño ligero; lanzamiento instantáneo, alcance medio, ideal para imbuir a criaturas y estructuras del poder del fuego.

Thunder Ray, Rank I – Un rayo concentrado que inflige daño ligero e imbuye a los objetivos a media distancia.

Astral Shot, Rank II – Una ráfaga de proyectiles de alcance medio con daño de nivel intermedio.

Fireball, Rank III – Un rápido proyectil de fuego de largo alcance que inflige daño moderado.

Earthquake, Rank III – Una amplia onda expansiva que empuja a las criaturas e inflige gran daño a las estructuras.

Astral Nova, Rank IV – Un proyectil grande y lento que inflige un daño de impacto devastador.

Grand Lightning, Rank IV – Un poderoso golpe de relámpago que inflige daño extremo y se propaga a enemigos cercanos.

Selección de invocaciones

Ruin Spider, Rank I – Criatura rápida que explota al contacto, infligiendo daño adicional a las construcciones.

Skeleton Warrior, Rank I – Luchador no muerto que captura altares rápidamente en grupo.

Rocket Soldier, Rank I – Soldado de alcance medio que inflige daño estructural adicional.

Lizard Archer, Rank I – Arquero de largo alcance efectivo contra enemigos voladores.

Wyvern, Rank II – Atacante volador que lanza proyectiles de alcance medio.

Harpy, Rank II – Criatura voladora ágil que destaca derrotando unidades terrestres.

Earth Golem, Rank II – Unidad cuerpo a cuerpo resistente, eficaz contra enemigos grandes.

Dryad, Rank II – Criatura de apoyo que cura a los aliados cercanos.

Giant Shielder, Rank III – Gigante lento que protege a los aliados cercanos con un enorme escudo.

Ogre, Rank III – Guerrero fuerte que aplasta áreas objetivo con golpes de martillo.

Juggernaut, Rank IV – Criatura colosal que inflige un daño masivo a las estructuras.

Lista de construcciones

Astral Tower, Rank III – Torre defensiva pesada que ataca a enemigos dentro de un alcance medio.

Crypt, Rank III – Santuario que invoca de forma continua a Skeleton Warriors.

Técnicas y tácticas

Ahora está bien matizar que aquí cada encantamiento ha sido seleccionado para mostrar diferentes planteamientos del combate, bien eliminando oponentes desde lejos, fortificando caminos o superando a enemigos con criaturas especializadas. Con todo esto podrán indagar en la forma en que estas habilidades, unidades y construcciones interactúan entre los 6 arquetipos de hechiceros, sentando las bases para estrategias más profundas.

Hechizos y batalla de mausoleo

Todas las batallas de esta Beta Cerrada tienen lugar en el Mausoleo, una arena de tres carriles que se sitúa en una caverna sostenida por monumentales pilares de piedra. Su diseño dirige a los jugadores hacia un altar central donde los combates de equipo convergen, mientras que el espacio vertical abierto se abre a maniobras aéreas. Los pilares y los puentes destructibles permiten además que los equipos modifiquen las rutas en tiempo real, creando cuellos de botella improvisados o redirigiendo tropas enemigas a medida que avanza la batalla.

Para garantizar la mejor experiencia posible durante esta primera prueba, puedes consultar las especificaciones mínimas de PC para ejecutar el programa sin sobresaltos:

Requisitos mínimos Spellcasters Chronicles:

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5500 o equivalente (6 núcleos / 12 hilos).

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 o equivalente con al menos 8 GB de VRAM.

Memoria/RAM: 32 GB de RAM.

Almacenamiento: SSD NVMe.

Sistema operativo: Windows 11.

Primera fase de pruebas

Como capítulo inicial del programa de betas por fases, este primer fin de semana también representa un reto técnico importante. En todo caso, el periodo permitirá al equipo evaluar la estabilidad de los servidores, el funcionamiento de la red, el rendimiento y la optimización general, además de recopilar comentarios tempranos sobre la experiencia central del juego y la primera iteración del sistema de construcción de mazos.