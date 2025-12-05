Un nuevo fallo en Cloudflare vuelve a paralizar decenas de webs como Shopify, LinkedIn o Fortnite

Internet vuelve a sufrir algunos cortes de alcance limitado debido a un nuevo fallo en Cloudflare, un importante proveedor de computación en la nube cuyos servicios son cruciales para el alojamiento y buen funcionamiento de tanto páginas web como aplicaciones.

Decenas de webs y aplicaciones como Canva, Shopify, LikedIn, Amazon Web Services, Coinbase, League of Legends, Claude o Fortnite han caído o están experimentando problemas de conexión este viernes, indica el portal Downdetector, cuya página también se ha visto afectada en algunos lares.

"Cloudflare está investigando un aumento en el nivel de errores para los clientes que ejecutan scripts de Workers", reza un mensaje compartido en su portal web. "Estamos trabajando para analizar y mitigar este problema. En breve habrá más actualizaciones".

En España, a las 10 de la mañana ya se habían reportado más de 660 problemas con los servicios de Cloudflare, indica Downdetector, especializada en rastrear el funcionamiento de la red. En Estados Unidos, superaban los 1.870 informes por falta de conectividad.

Alcance limitado

"Somos conscientes del problema que afecta a la disponibilidad de la red de Cloudflare. No se trataba de un ataque; la causa principal fue la desactivación de algunos registros para ayudar a mitigar el CVE de React de esta semana", ha señalado Dane Knecht, director de tecnología de la compañía estadounidense, haciendo referencia a una vulnerabilidad de ciberseguridad ya corregida. "Los sitios deberían estar ya de nuevo en línea, pero comprendo la frustración que esto causa y el trabajo que supone".

Los servicios de Cloudflare están sufriendo en países como India, Turquía, Brasil o Portugal, si bien en España y en la mayoría de países de la Unión Europea siguen estando operativos, según indica en su portal web.

El pasado 18 de noviembre, la compañía sufrió una severa interrupción de sus servicios que llevó a la caída de plataformas como X, ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Movistar, entre otros. El problema fue corregido durante la jornada, pero aun así perjudicó a miles de usuarios en todo el mundo.