Year in Search 2025: Apagón, IA y lluvias arrasan en búsquedas españolas

En 2025, las búsquedas en Google en España reflejaron una sociedad impactada por eventos tanto locales como globales, y al mismo tiempo con una fuerte inclinación hacia temas prácticos y cotidianos. Uno de los sucesos que más llamó la atención fue el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país y que se posicionó como la principal tendencia en las consultas de los españoles durante ese año. Este apagón, que dejó a millones sin suministro y generó una gran movilización social, fue sin duda el motor de una amplia ola de búsquedas relacionadas con su impacto y consecuencias.

Hablemos del tiempo

Las alertas climáticas también ocuparon un lugar destacado. Las fuertes lluvias y los incendios forestales mantuvieron la atención pública, manifestándose en un elevado interés por información actualizada sobre estas emergencias. En paralelo, otros temas de gran repercusión cultural y social, como la elección del nuevo Papa y la migración de la mariposa monarca, captaron la curiosidad de los usuarios. Estas últimas búsquedas reflejan tanto la importancia de la religión como el interés en fenómenos naturales que afectan el ecosistema.

¿Cómo lo hago?

En términos de consultas sobre "cómo hacer" cosas, destacar que "hacer fotos con IA" fue la búsqueda más recurrente, ilustrando que la inteligencia artificial comenzaba a consolidarse en el día a día de los usuarios, aunque de manera práctica y aplicada, más que especulativa. Junto a esta, otras búsquedas reflejaron intereses muy específicos y curiosos, desde actividades cotidianas hasta cuestiones más personales, lo que muestra la diversidad de necesidades y la espontaneidad de quienes buscan en Google.

Personajes de referencia

Las figuras públicas como el nuevo Papa fueron otra de las constantes en las búsquedas, junto con personajes de actualidad y eventos culturales conocidos localmente. Además, en la categoría de búsquedas comparativas, temas como Gemini versus ChatGPT o preferencias entre mantequilla y margarina evidencian las tendencias en tecnología popular y estilo de vida. La presencia de preguntas referidas a razones de acontecimientos, como los apagones o las medidas comerciales impuestas por figuras como Donald Trump, también demuestran una sociedad atenta a los temas políticos y económicos tanto nacionales como internacionales.

Además, el contexto del 2025 en España muestra cómo la búsqueda en línea está impregnada de matices: desde la urgencia de obtener información en emergencias hasta la exploración de la inteligencia artificial y la atención a fenómenos culturales, lo que compone un mosaico complejo y dinámico de intereses.

Fuente: Listas Google Year in Search 2025 España