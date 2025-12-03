El salto de Google y Anthropic obliga a OpenAI a activar el 'código rojo' para liderar la inteligencia artificial

OpenAI, la empresa que disparó la carrera comercial de la inteligencia artificial con el lanzamiento de ChatGPT, empieza a estar contra las cuerdas. Los avances desplegados en los últimos días por rivales como Google o Anthropic han obligado a la start-up respaldada por Microsoft a declarar el "código rojo" para tratar de no perder el liderazgo en el boyante mercado de esa tecnología.

Según adelantó The Information, OpenAI informó el lunes a sus empleados de que debían centrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de ChatGPT, el chatbot conversacional de IA generativa que presentaron al mundo hace tres años. La firma quiere que pueda responder a una gama más amplia de preguntas y que lo haga de forma más veloz, fiable y personalizada para adaptarse a cada usuario.

Como consecuencia, OpenAI despriorizará otros productos, como su generador de imágenes DALL-E, y retrasará otras iniciativas que tenía sobre la mesa, como la introducción de distintos tipos de anuncios.

Modelo de negocio incierto

El memorándum interno, también filtrado a The Wall Street Journal, ilustra la gran presión a la que se enfrenta OpenAI para traducir las inversiones de miles de millones de dólares que ha hecho para desplegar futuros centros de datos en ingresos. El colosal coste energético y de potencia computacional que requieren los grandes modelos de lenguaje (LLMs en inglés) como el que impulsa ChatGPT hacen que el modelo de negocio de la IA esté plagado de interrogantes. OpenAI va camino de perder 27.000 millones en los dos próximos años.

Actualmente, ChatGPT tiene unos 850 millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, solo 10 millones de estos pagan una suscripción, una cifra insuficiente para OpenAI. Eso explica que la compañía esté apostando por distintas vías de monetización, algunas cuestionables, como la introducción de publicidad o permitir que los usuarios puedan tener conversaciones eróticas con el chatbot.

Apple prepara la integración de Gemini de Google / Europa Press

Rivales que despuntan

A ese escenario de incertidumbre se suma el salto que han dado recientemente competidores directos como Google o Anthropic. Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, está especialmente preocupado por el crecimiento de Google, que hace dos semanas lanzó Gemini 3, que ha desbancado a ChatGPT como modelo de IA más potente del mundo, según las clasificaciones del sector. Desde entonces, las acciones del gigante han crecido más de un 11%.

Si OpenAI dio el primer golpe, Google se está levantando y amenaza ahora con ocupar la primera posición. La compañía asegura que los usuarios activos mensuales de sus productos pasaron de 450 millones en julio a 650 millones en octubre. En agosto, su generador de imágenes hiperrealistas, Nano Banana, se convirtió en una sensación viral. Todo eso ha hecho que el valor de su matriz, Alphabet, se haya disparado más de un 52% desde entonces.

Anthropic saldrá a Bolsa

Gemini no es el único modelo de IA que ha adelantado a GPT-5 y GPT-5.1, los más punteros de OpenAI. Ambos son ya superados en múltiples tareas por Claude Opus 4.5, desarrollado por Anthropic, una start-up fundada por antiguos miembros de OpenAI cuyos productos están ganando popularidad en el sector privado, donde ya cuenta con más de 300.000 clientes empresariales.

La firma, dirigida por Dario Amodei, planea su salida a Bolsa a principios del próximo año, según ha adelantado Financial Times. Con ese movimiento, se adelantaría y podría disparar su valoración hasta los 300.000 millones de dólares, convirtiéndose así en la mayor OPV de la historia. Aunque OpenAI también ha sondeado esa opción, su directora financiera, Sarah Friar, aseguró el mes pasado que no había planes de ello.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, en 2023. / TechCrunch Disrupt. CC BY 2.0.

No solo eso. Anthropic también ha adelantado al creador de ChatGPT en la carrera de la rentabilidad. Y es que, mientras OpenAI tiene problemas para convertir sus números rojos en verdes, Anthropic proyecta casi el triple de su tasa anual de ingresos, por lo que espera alcanzar los 26.000 millones de dólares el próximo año.