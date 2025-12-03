Pugna tecnológica
Anthropic planea su salida a Bolsa en 2026 y amenaza el reinado de OpenAI
La start-up de IA dirigida por Dario Amodei ficha el bufete de abogados que impulsó la cotización en los mercados financieros de empresas tecnológicas punteras como Google, LinkedIn o Lyft
Anthropic, la start-up de inteligencia artificial que compite de tú a tú con OpenAI, planea su salida a Bolsa a principios del próximo año. Según ha adelantado Financial Times, la firma dirigida por Dario Amodei y presidida por Daniela Amodei ha contratado el bufete de abogados que impulsó el salto a la cotización de empresas tecnológicas punteras como Google, LinkedIn o Lyft para trabajar en la que sería una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia.
El fabricante del chatbot Claude no solo se ha hecho con los servicios del reputado despacho Wilson Sonsini, sino que también ha mantenido charlas preliminares sobre esa posibilidad con grandes bancos de inversión, lo que apunta a que no será imminente. Además, se encuentra en negociaciones para una ronda de financiación privada que valoraría la joven empresa en más de 300.000 millones de dólares.
Con este movimiento, Anthropic pondría a prueba el interés de los mercados financieros por respaldar los laboratorios de IA, que generan enormes pérdidas, en un contexto de creciente temor a la llamada burbuja del sector.
Anthropic contra OpenAI
Al cotizar primero, Anthropic podría adelantarse a su principal competidor. La firma fue fundada en 2021 por antiguos miembros de OpenAI, como los hermanos Amodei, por discrepancias con el rumbo tomado por Sam Altman, cara visible del desarrollador de ChatGPT. La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, aseguró el mes pasado que no había planes de una salida a Bolsa.
Anthropic empezó como una pequeña escisión empresarial, pero está logrando amenazar el reinado de OpenAI. Su último gran modelo de lenguaje (LLM en inglés), Claude Opus 4.5, ya ha logrado superar en múltiples tareas a GPT-5 y GPT-5.1, los sistemas más punteros de su principal rival, según las clasificaciones del sector.
La start-up también ha adelantado a OpenAI en la carrera de la rentabilidad. Anthropic proyecta casi el triple de su tasa anual de ingresos, por lo que espera alcanzar los 26.000 millones de dólares el próximo año. Eso se debe principalmente al éxito de Claude en el sector privado, donde ya cuenta con más de 300.000 clientes empresariales.
