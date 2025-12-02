Samsung lanza el Galaxy Z TriFold

Samsung Electronics ha anunciado el Galaxy Z TriFold, un dispositivo plegable que se despliega dos veces para revelar una pantalla principal de 10 pulgadas Dynamic AMOLED 2X con resolución QXGA+ (2160 x 1584 píxeles), 269 ppi y brillo máximo de 1600 nits. Plegado, adopta dimensiones de 159,2 x 75,0 x 12,9 mm y un peso de 309 gramos, con un grosor mínimo de 3,9 mm en la pantalla con bandeja SIM, 4,2 mm en la central y 4,0 mm en la con botón lateral. Incluye una pantalla exterior de 6,5 pulgadas FHD+ (2520 x 1080 píxeles, 21:9), 422 ppi y hasta 2600 nits de brillo máximo, ambas con frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz.

Hardware y rendimiento interno

Integra la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite personalizada para Galaxy en proceso de 3 nm, con 16 GB de RAM y opciones de 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS, sin ranura microSD. Su batería de tres celdas ofrece una capacidad típica de 5600 mAh (nominal 5437 mAh), distribuida en los paneles para equilibrar peso y gestión térmica, con soporte para carga cable de 45 W (50% en 30 minutos), inalámbrica de 15 W y PowerShare inalámbrico. Ambas pantallas usan tecnología Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster para optimizar color y contraste en diversas condiciones de luz.

Sistema de cámaras y capacidades fotográficas

En el apartado fotográfico, destaca una cámara trasera principal de 200 MP (f/1.7, sensor 1/1.3", Quad Pixel AF, OIS, zoom óptico calidad 2x), ultra gran angular de 12 MP (Dual Pixel AF, f/2.2, 120° FOV) y teleobjetivo de 10 MP (PDAF, OIS, f/2.4, 3x óptico, hasta 30x digital con AI Super Resolution). Las cámaras frontales son de 10 MP: una en la pantalla de cubierta (f/2.2, 85° FOV) y otra en la principal (f/2.2, 100° FOV). Soporta vídeo en 4320p@30fps, 2160p@60fps y funciones como HDR10+, Gyro-EIS y 10-bit HDR.

Diseño e ingeniería estructural

El diseño emplea dos bisagras Armor FlexHinge de tamaños diferentes con estructura de doble carril para un plegado suave hacia dentro que minimiza el espacio entre paneles y protege la pantalla con una capa reforzada anti-golpes. La bisagra usa carcasa de titanio, el marco Advanced Armor Aluminum de alta resistencia y el panel trasero polímero con fibra de vidrio cerámica para mayor rigidez sin aumentar grosor. Cada unidad pasa inspecciones rigurosas, incluyendo escaneo TC de la placa flexible y láser para precisión de componentes.

Productividad y disponibilidad

La pantalla de 10 pulgadas permite multitarea con tres apps simultáneas, Samsung DeX independiente para hasta cuatro espacios de trabajo con cinco apps cada uno, y funciones de Galaxy AI como edición generativa o Gemini Live multimodal. Estará disponible en Corea desde el 12 de diciembre de 2025, seguido de China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, con ofertas como 6 meses de Google AI Pro y descuento en reparación de pantalla.