Catalunya lanza al espacio el primer satélite de Europa para hacer pruebas con 6G

Catalunya da el salto al espacio. La empresa catalana OpenCosmos y el centro de investigación i2CAT lograron el pasado viernes hacer despegar y poner en órbita el primer satélite de baja órbita de Europa que servirá como un laboratorio para hacer pruebas con la futura red 6G. Un hito que, según sus impulsores, "nos posicionará como líderes".

A finales de la semana pasada, a las 19:30 hora local, el satélite 6GStarLab se propulsó desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California, Estados Unidos, hacia el espacio a lomos de un cohete de SpaceX, el gigante aeroespacial propiedad del magnate estadounidense Elon Musk. Dos minutos y medio después y tras salir de la atmósfera, la aeronave se desintegró para liberar de su interior un enjambre de satélites —entre ellos, el catalán— hasta estabilizarlos en la órbita terrestre, a entre 500 y 1.000 kilómetros de la Tierra. Desde ahí, el 6GStarLab empezó a operar "con las condiciones óptimas". A principios de 2026 se activará para fines de investigación.

El diseño, fabricación, integración, lanzamiento y puesta en marcha de este satélite único impulsado por la Generalitat de Catalunya ha costado un total de 2 millones de euros —unos 350.000 euros más de lo anunciado en julio—, financiados por el Gobierno de España con los fondos europeos Next Generation. "Esta es una apuesta para la vanguardia tecnológica, la investigación científica y la colaboración público-privada", ha celebrado Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. "Ahora es el momento de mirar hacia el cielo".

6G al alcance de todos

El proyecto, que ha contado con el apoyo de de la Agencia Espacial Europea (ESA), tiene como misión convertir el satélite en un banco de pruebas para experimentar con las redes móviles 6G, un salto en las telecomunicaciones que promete multiplicar por diez la velocidad de la transmisión de datos y reducir la latencia para que las conexiones sucedan casi en tiempo real. En esencia, acelerar la conectividad. Tort ha definido el 6G como el salto de integrar las telecomunicaciones orbitales a las terrestres.

Como ya se advirtió durante el pasado MWC, la problemas para desplegar el 5G hacen que esas promesas puedan quedar muy lejos. "Esta es una apuesta a largo plazo (...) pero su impacto será anticipado y relevante para el futuro de las telecomunicaciones", ha reconocido Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno español.

'Enxaneta', el nanosatélite catalán. / El Periódico

El rasgo diferencial del hito espacial catalán es que el satélite 6GStarLab será abierto. Eso es, que tanto empresas como grupos de investigación tendrán acceso a sus servicios para experimentar con los potenciales usos del 6G. Además, el proyecto "se ha hecho todo con tecnología 100% catalana", explicó el consejero delegado de Open Cosmos, Rafael Jordá, hace unos meses. En él también han participado la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la 'startup' MWSE.

Sergi Figuerola, director de la Fundació i2CAT, ha detallado que, a efectos prácticos, el satélite permitirá testear y validar distintas tecnologías de 6G. Por ejemplo, para saber cómo utilizar esa nueva iteración de las telecomunicaciones para la gestión de problemas en el territorio catalán como los incendios.

Base terrestre en Tarragona

El proyecto contará con una base terrestre en Móra la Nova, en les Terres de l'Ebre. Desde ahí se controlarán los experimentos del 6GStarLab a través de un sistema de comunicaciones láser bidireccionales que permitirá "transmitir datos a alta velocidad", si bien también podrán controlarse en remoto. Esta estación, que empezará a construirse durante el mes de diciembre, se situará justo al lado del terreno que el Gobierno ha propuesto para construir una de sus cinco gigafactorías de inteligencia artificial de Europa.