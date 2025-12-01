Doogee V Max Play: Gigante todoterreno con proyector integrado y batería inmortal

La firma Doogee ha puesto en el mercado el smartphone V Max Play, que se presenta como un dispositivo que desafía las convenciones de los teléfonos robustos tradicionales al integrar funcionalidades innovadoras y un hardware equilibrado pensado para usuarios que buscan más que resistencia. Con una batería enorme de 20.500 mAh, un proyector portátil HD integrado y una cámara principal de 200 MP, este dispositivo se aparta de la norma para ofrecer un ecosistema móvil para el trabajo extremo, el ocio y la supervivencia tecnológica cotidiana.

Diseño y ergonomía

Aunque a primera vista su tamaño y forma robusta puedan parecer voluminosos, el V Max Play aporta un diseño ergonómico. La marca ha logrado un equilibrio entre durabilidad y comodidad, logrando un agarre que no fatiga en el manejo, a pesar de su peso. Su certificación militar MIL-STD-810H y su protección IP68/IP69K dan resistencia al agua, polvo y caídas, aspectos indispensables para un móvil todoterreno que busca acompañar aventuras o labores en entornos exigentes. Este modelo incluye detalles únicos como una estructura en forma de alas de hielo para disipar el calor del proyector, lo que denota atención al diseño funcional y técnico.

Pantalla, cámara y multimedia

Equipa una pantalla IPS de 6.78 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz, suficientes para una experiencia visual fluida y nítida. En cámaras, destaca su sensor principal de 200 MP que graba video 4K, acompañado de lentes ultra gran angular de 8 MP y uno de 20 MP infrarrojo para visión nocturna, complementado con una cámara frontal de 32 MP. Para actividades multimedia, el dispositivo sorprende con un altavoz integrado que alcanza 130 dB, superior a muchos móviles comerciales, y la integración de un sistema de proyector portátil DLP con enfoque automático y resolución 480p. Este proyector puede mostrar imágenes de hasta 100 pulgadas desde 1.8 metros, elevando el uso del móvil a una herramienta de entretenimiento y trabajo sin cables adicionales.

Potencia, batería y conectividad

El V Max Play está propulsado por un SoC MediaTek Dimensity 7300 5G de ocho núcleos con GPU ARM Mali-G615, acompañado por una configuración de 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento expandible vía microSD. Ejecuta Android 15 en versión Vanilla Ice Cream, que favorece un sistema limpio y fluido. Su batería es uno de sus puntos estelares, con 20.500 mAh y carga rápida de 45 W, además de carga inversa. Esto asegura días de autonomía incluso con uso intenso. En conectividad, ofrece Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, triple ranura para dos SIM y una tarjeta TF, compatibilidad con múltiples GNSS y certificaciones que garantizan rendimiento en cualquier entorno.

Valoración

El Doogee V Max Play no pretende competir con los teléfonos muy potentes ni con el diseño ultradelgado de alta gama; su valor reside en su versatilidad extrema y características exclusivas. Combina un equilibrio excepcional entre rendimiento y autonomía, integración multimedia avanzada y resistencia militar, adecuados para profesionales de campo, aventureros o usuarios que valoran utilidad práctica sobre estética. Su proyector y linternas duales agregan funcionalidades que hacen del móvil un verdadero “kit de supervivencia” tecnológico.

En resumen, el V Max Play es una propuesta singular dentro de la gama media, enfocada a quienes necesitan un móvil resistente y multifuncional con acento en autonomía y multimedia.

Ventajas y aportaciones técnicas

Proyector HD portátil con enfoque automático, integración inédita en móviles todoterreno

Impresionante batería de 20.500 mAh con carga rápida y carga inversa

Cámara principal de 200 MP con grabación 4K y visión nocturna por infrarrojos

Altavoz potente de 130 dB y luces duales para camping o señalización

Procesador MediaTek Dimensity 7300 5G eficiente y acompañado de 16 GB RAM para fluidez multitarea

Certificación MIL-STD-810H y IP68/IP69K para resistencia extrema

Pantalla IPS FHD+ con tasa de refresco variable (60/90/120 Hz) para un balance entre rendimiento y batería

Precio

El Doogee V Max Play se comercializa a un precio que ronda los 640 euros gracias a los descuentos de Black Friday.