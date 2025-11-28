Poco lanza la serie F8: Entrada al segmento premium con Snapdragon 8 Elite y Sound by Bose

Poco ha dado el salto definitivo al segmento premium con el lanzamiento oficial de sus F8 Ultra y F8 Pro, con los que despliega innovaciones de vanguardia en rendimiento, fotografía móvil, sonido y autonomía.

El F8 Ultra se estrena con una arquitectura de doble chipset que combina el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el VisionBoost D8 mejorado. Esto desbloquea experiencias de alto vuelo tanto en gaming como en uso intensivo, alcanzando puntuaciones récord en pruebas de rendimiento y permitiendo juegos a 120 FPS, superresolución de hasta 1.5K y HDR en títulos tan exigentes como Call of Duty Mobile o Honkai Star Rail. La optimización WildBoost regula la carga inteligente de CPU y GPU, reduciendo el consumo y la emisión de calor, mientras que el sistema IceLoop 3D de doble canal y capa mantiene la temperatura bajo control incluso en largas sesiones de juego o grabación.

Innovación acústica: Sound by Bose

En cuanto a la experiencia auditiva, F8 Series incorpora la tecnología Sound by Bose y un sistema premium de triple altavoz con arquitectura de canal 2.1. El resultado: graves profundos, sonido cristalino y voces definidas en cualquier contenido, con perfiles de audio personalizados “Dynamic” y “Balanced” para adaptar la experiencia a las preferencias del usuario. Esta alianza, según Poco y Bose, “redefine lo posible en sonido móvil” y convierte el smartphone en una auténtica consola de juegos y altavoz principal.

Pantalla HyperRGB y fotografía profesional

La firma inaugura su pantalla HyperRGB, con estructura completa de subpíxeles y consumo un 19.5% menor que la generación anterior. El material luminiscente M10 y el soporte de atenuación DC aportan eficiencia y comodidad visual. La cámara principal del F8 Ultra monta un sensor Light Fusion 950 de 50 MP con OIS, gran rango dinámico y sensibilidad elevada a la luz, acompañada por un teleobjetivo periscópico 5x y ultra gran angular, permitiendo capturas nítidas desde paisajes hasta detalles lejanos e incluyendo un modo Super Moon para la luna. La cámara frontal inteligente de 32MP cambia a gran angular automáticamente para selfies grupales. Los nuevos filtros de película positiva y negativa añaden valaor a la toma, y la grabación dinámica ultra clara en 1440P con EIS y HDR suavizan tanto vídeo como fotografía nocturna.

Autonomía y carga rápida

La batería de 6500mAh del F8 Ultra lidera en capacidad dentro de la gama. Se acompaña de carga HyperCharge de 100W (38 minutos a carga completa) y carga inalámbrica de 50W, con gestión inteligente de temperatura y velocidad. El F8 Pro, pensado para el rendimiento diario, incorpora una batería de 6210mAh y el mismo sistema de carga rápida, para más de 16 horas de uso continuo y ciclo completo de carga en 37 minutos. Para ambos modelos, la refrigeración líquida IceLoop es clave para la estabilidad bajo cargas intensas.

Diseño y conectividad

El F8 Ultra combina chasis de esquinas redondeadas, aleación de aluminio, biseles ultra estrechos y acabados premium como Denim Blue nanotecnológico y Black en fibra de vidrio. El modelo es resistente al polvo y agua IP68 y protegido por Shield Glass. El F8 Pro innova con un diseño de vidrio fresado y acabado brillo-mate, cuerpo ligero y pantalla dorada de 6,59 pulgadas. Ambos integran conectividad eSIM, Xiaomi HyperOS 3, experiencias de IA potenciadas por Gemini Live de Google, y el sistema Xiaomi Astral Communication para mantener llamadas incluso sin red, así como paquetes de beneficios premium que incluyen pruebas gratuitas de Spotify, YouTube Premium y Google One.

Precios y disponibilidad

Poco F8 Ultra llega en versiones de 12/256GB (829,99 €) y 16/512GB (899,99 €), mientras que F8 Pro ofrece 12/256GB (649,99 €) y 12/512GB (699,99 €), con precios promocionales desde 549,99 € y 419,99 € respectivamente y descuentos especiales hasta el 9 de diciembre.