Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NOVEDADES

Poco lanza la serie F8: Entrada al segmento premium con Snapdragon 8 Elite y Sound by Bose

Arquitectura dual de chipsets, audio inmersivo Bose, cámaras Light Fusion con zoom 5x y baterías de hasta 6500mAh en F8 Ultra y Pro

POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Poco ha dado el salto definitivo al segmento premium con el lanzamiento oficial de sus F8 Ultra y F8 Pro, con los que despliega innovaciones de vanguardia en rendimiento, fotografía móvil, sonido y autonomía.

El F8 Ultra se estrena con una arquitectura de doble chipset que combina el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el VisionBoost D8 mejorado. Esto desbloquea experiencias de alto vuelo tanto en gaming como en uso intensivo, alcanzando puntuaciones récord en pruebas de rendimiento y permitiendo juegos a 120 FPS, superresolución de hasta 1.5K y HDR en títulos tan exigentes como Call of Duty Mobile o Honkai Star Rail. La optimización WildBoost regula la carga inteligente de CPU y GPU, reduciendo el consumo y la emisión de calor, mientras que el sistema IceLoop 3D de doble canal y capa mantiene la temperatura bajo control incluso en largas sesiones de juego o grabación.

Innovación acústica: Sound by Bose

En cuanto a la experiencia auditiva, F8 Series incorpora la tecnología Sound by Bose y un sistema premium de triple altavoz con arquitectura de canal 2.1. El resultado: graves profundos, sonido cristalino y voces definidas en cualquier contenido, con perfiles de audio personalizados “Dynamic” y “Balanced” para adaptar la experiencia a las preferencias del usuario. Esta alianza, según Poco y Bose, “redefine lo posible en sonido móvil” y convierte el smartphone en una auténtica consola de juegos y altavoz principal.

Pantalla HyperRGB y fotografía profesional

La firma inaugura su pantalla HyperRGB, con estructura completa de subpíxeles y consumo un 19.5% menor que la generación anterior. El material luminiscente M10 y el soporte de atenuación DC aportan eficiencia y comodidad visual. La cámara principal del F8 Ultra monta un sensor Light Fusion 950 de 50 MP con OIS, gran rango dinámico y sensibilidad elevada a la luz, acompañada por un teleobjetivo periscópico 5x y ultra gran angular, permitiendo capturas nítidas desde paisajes hasta detalles lejanos e incluyendo un modo Super Moon para la luna. La cámara frontal inteligente de 32MP cambia a gran angular automáticamente para selfies grupales. Los nuevos filtros de película positiva y negativa añaden valaor a la toma, y la grabación dinámica ultra clara en 1440P con EIS y HDR suavizan tanto vídeo como fotografía nocturna.

Autonomía y carga rápida

La batería de 6500mAh del F8 Ultra lidera en capacidad dentro de la gama. Se acompaña de carga HyperCharge de 100W (38 minutos a carga completa) y carga inalámbrica de 50W, con gestión inteligente de temperatura y velocidad. El F8 Pro, pensado para el rendimiento diario, incorpora una batería de 6210mAh y el mismo sistema de carga rápida, para más de 16 horas de uso continuo y ciclo completo de carga en 37 minutos. Para ambos modelos, la refrigeración líquida IceLoop es clave para la estabilidad bajo cargas intensas.

Diseño y conectividad

El F8 Ultra combina chasis de esquinas redondeadas, aleación de aluminio, biseles ultra estrechos y acabados premium como Denim Blue nanotecnológico y Black en fibra de vidrio. El modelo es resistente al polvo y agua IP68 y protegido por Shield Glass. El F8 Pro innova con un diseño de vidrio fresado y acabado brillo-mate, cuerpo ligero y pantalla dorada de 6,59 pulgadas. Ambos integran conectividad eSIM, Xiaomi HyperOS 3, experiencias de IA potenciadas por Gemini Live de Google, y el sistema Xiaomi Astral Communication para mantener llamadas incluso sin red, así como paquetes de beneficios premium que incluyen pruebas gratuitas de Spotify, YouTube Premium y Google One.

Precios y disponibilidad

Poco F8 Ultra llega en versiones de 12/256GB (829,99 €) y 16/512GB (899,99 €), mientras que F8 Pro ofrece 12/256GB (649,99 €) y 12/512GB (699,99 €), con precios promocionales desde 549,99 € y 419,99 € respectivamente y descuentos especiales hasta el 9 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
  3. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  4. Venezuela revoca las concesiones a Iberia y otras cinco aerolíneas tras suspender sus vuelos por la escalada militar de EEUU
  5. La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
  6. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  7. Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
  8. MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación

Poco lanza la serie F8: Entrada al segmento premium con Snapdragon 8 Elite y Sound by Bose

Poco lanza la serie F8: Entrada al segmento premium con Snapdragon 8 Elite y Sound by Bose

Telefónica y Dazn seguirán compartiendo los derechos de TV de LaLiga hasta 2032 por 1.050 millones al año

Telefónica y Dazn seguirán compartiendo los derechos de TV de LaLiga hasta 2032 por 1.050 millones al año

Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants: unificada y mejor conectada con el metro

Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants: unificada y mejor conectada con el metro

Sanidad "confía" en que esta vez el PP acepte el protocolo contra la gripe que obliga a las mascarillas en los centro de salud

Sanidad "confía" en que esta vez el PP acepte el protocolo contra la gripe que obliga a las mascarillas en los centro de salud

Pulso de Dincat al Govern por las subvenciones al personal de apoyo de los centros especiales de trabajo

Pulso de Dincat al Govern por las subvenciones al personal de apoyo de los centros especiales de trabajo

Comprad, malditos, comprad

Comprad, malditos, comprad

El Gobierno de Meloni enfrenta una nueva jornada de protestas en Italia por su políticas a favor de una "economía de guerra"

El Gobierno de Meloni enfrenta una nueva jornada de protestas en Italia por su políticas a favor de una "economía de guerra"

Italia sigue los pasos de Francia y Alemania y anuncia un plan para reforzar el servicio militar voluntario

Italia sigue los pasos de Francia y Alemania y anuncia un plan para reforzar el servicio militar voluntario