IDEAS PARA REGALO
PetBuddy de Ufesa: Tecnología para el bienestar y cuidado de las mascotas
La firma lanza una gama de dispositivos que facilitan el aseo, la alimentación y la hidratación de perros y gatos, mejorando su calidad de vida y la rutina diaria de sus dueños
La marca Ufesa, de pequeño electrodoméstico, amplía su catálogo con PetBuddy, una nueva gama desarrollada para mejorar el bienestar de las mascotas y facilitar la rutina diaria de quienes las cuidan. La línea, compuesta por soluciones de aseo, alimentación e hidratación, apuesta por la tecnología inteligente y el diseño práctico para atender a los peludos del hogar.
Aseo sin estrés
El PetBuddy Groom se presenta como el set de arreglo para mantener el pelaje y la higiene de perros y gatos en óptimas condiciones. El motor de 300 W y tres niveles de succión proporcionan limpieza profunda, mientras que su tecnología de reducción de ruido disminuye el estrés de las mascotas durante el uso.
El dispositivo incluye un depósito de 2 litros y filtro HEPA lavable, lo que permite sesiones duraderas y ambiente higiénico. Incorpora un kit de accesorios 10 en 1 que cubre todas las necesidades de cuidado: cepillos, corta pelos desmontables, pulidor de uñas, y herramientas para hendiduras y peinado.
Alimentación a medida
Para mantener hábitos saludables, PetBuddy Feed ofrece un sistema automatizado de alimentación con una capacidad de 3 litros para pienso seco. Su programación permite fijar hasta cuatro comidas diarias con diez raciones por servicio, adaptándose a las rutinas de cada mascota.
Cuenta con cable USB Tipo-C anti-mordeduras, opción de funcionamiento dual (eléctrico o por pilas), sistema anti-obstrucción y cierre de seguridad infantil. Su bol de acero inoxidable, extraíble y apto para lavavajillas, gestiona una experiencia de uso práctica y duradera.
Hidratación constante
El PetBuddy Drink completa la gama con un bebedero inteligente que mantiene el agua siempre limpia y fresca gracias a su sistema de filtración que combina carbón activo y resina filtrante. Con una capacidad de 2,5 litros, favorece el consumo regular de agua y promueve una mejor hidratación.
Su diseño minimalista, con conexión USB Tipo-C y flujo continuo, se integra fácilmente en el hogar. Más que un accesorio, se convierte en un aliado para cuidar la salud y felicidad de las mascotas.
Precios y características en este enlace
