PetBuddy de Ufesa: Tecnología para el bienestar y cuidado de las mascotas

La firma lanza una gama de dispositivos que facilitan el aseo, la alimentación y la hidratación de perros y gatos, mejorando su calidad de vida y la rutina diaria de sus dueños

PetBuddy Feed

Pilar Enériz

Barcelona
La marca Ufesa, de pequeño electrodoméstico, amplía su catálogo con PetBuddy, una nueva gama desarrollada para mejorar el bienestar de las mascotas y facilitar la rutina diaria de quienes las cuidan. La línea, compuesta por soluciones de aseo, alimentación e hidratación, apuesta por la tecnología inteligente y el diseño práctico para atender a los peludos del hogar.

Aseo sin estrés

El PetBuddy Groom se presenta como el set de arreglo para mantener el pelaje y la higiene de perros y gatos en óptimas condiciones. El motor de 300 W y tres niveles de succión proporcionan limpieza profunda, mientras que su tecnología de reducción de ruido disminuye el estrés de las mascotas durante el uso.

El dispositivo incluye un depósito de 2 litros y filtro HEPA lavable, lo que permite sesiones duraderas y ambiente higiénico. Incorpora un kit de accesorios 10 en 1 que cubre todas las necesidades de cuidado: cepillos, corta pelos desmontables, pulidor de uñas, y herramientas para hendiduras y peinado.

Alimentación a medida

Para mantener hábitos saludables, PetBuddy Feed ofrece un sistema automatizado de alimentación con una capacidad de 3 litros para pienso seco. Su programación permite fijar hasta cuatro comidas diarias con diez raciones por servicio, adaptándose a las rutinas de cada mascota.

Cuenta con cable USB Tipo-C anti-mordeduras, opción de funcionamiento dual (eléctrico o por pilas), sistema anti-obstrucción y cierre de seguridad infantil. Su bol de acero inoxidable, extraíble y apto para lavavajillas, gestiona una experiencia de uso práctica y duradera.

Hidratación constante

El PetBuddy Drink completa la gama con un bebedero inteligente que mantiene el agua siempre limpia y fresca gracias a su sistema de filtración que combina carbón activo y resina filtrante. Con una capacidad de 2,5 litros, favorece el consumo regular de agua y promueve una mejor hidratación.

Su diseño minimalista, con conexión USB Tipo-C y flujo continuo, se integra fácilmente en el hogar. Más que un accesorio, se convierte en un aliado para cuidar la salud y felicidad de las mascotas.

Precios y características en este enlace

