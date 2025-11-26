Creative Aurvana Ace 3: la evolución de los auriculares true wireless con drivers híbridos y sonido sin pérdidas

Los Creative Aurvana Ace 3 son unos auriculares true wireless (inalámbricos) que combinan drivers xMEMS de estado sólido con un transductor dinámico y compatibilidad con códecs de alta resolución como aptX Lossless y LDAC, con la vista puesta en un público que quiere dar un salto en calidad sin salir del formato TWS. Mantienen un enfoque centrado en el sonido y la personalización, pero con concesiones en aspectos como la cancelación de ruido, que no busca competir con los modelos más agresivos del mercado.

Diseño y ergonomía

Creative conserva un formato in‑ear con vástago, ligero y pensado para uso prolongado, con cada auricular alrededor de los 4,7 gramos y un estuche cercano a los 43 gramos que cabe en el bolsillo. La resistencia IPX5 permite usarlos sin miedo a salpicaduras o sudor, lo que los hace válidos para desplazamientos diarios y deporte moderado.

El acabado sigue una línea sobria, con un toque de color discreto y superficies exteriores táctiles que concentran la mayoría de controles. La curva de aprendizaje con los gestos no es inmediata, ya que Creative prescinde del toque simple y apuesta por pulsaciones dobles o prolongadas con una zona de activación concreta en el vástago, algo que requiere unos días de adaptación pero que después ofrece un control razonablemente preciso.

Hardware y conectividad

La base técnica está en un sistema híbrido de doble driver: un transductor xMEMS de estado sólido para agudos y detalle fino, acompañado de un driver dinámico de 10 mm para graves y parte del rango medio. Esta combinación busca aprovechar la rapidez y precisión de los xMEMS sin renunciar al cuerpo y la naturalidad que siguen ofreciendo los diseños dinámicos en frecuencias bajas.

En conectividad se apoyan en Bluetooth 5.4, con soporte tanto de Bluetooth clásico como de LE Audio, y son compatibles con una lista amplia de códecs: SBC, AAC, LC3, aptX Adaptive, aptX Lossless dentro del paraguas Snapdragon Sound y LDAC de Sony. Esto abre la puerta a reproducir contenido en calidad de CD e incluso alta resolución siempre que el reproductor y el servicio de música acompañen, posicionando a los Aurvana Ace 3 un paso por encima de los TWS que se quedan en códecs básicos.

Cancelación de ruido y funciones inteligentes

Integran una cancelación de ruido híbrida adaptativa que combina los micrófonos externos e internos para reducir el sonido ambiente, junto con un modo ambiente que deja pasar el exterior cuando interesa. En la práctica, la atenuación del ruido es efectiva para ruidos constantes de fondo, pero se sitúa por detrás de los sistemas más agresivos de otros fabricantes, algo que varios análisis subrayan como uno de los puntos menos competitivos del modelo.

El modo ambiente resulta útil para escuchar avisos o mantener una conversación rápida sin quitárselos, aunque algunas pruebas señalan que la amplificación puede resultar excesiva y algo artificial, sobre todo en entornos muy ruidosos. Los controles táctiles permiten alternar entre estos modos, gestionar reproducción, volumen, llamadas y asistente de voz, todo configurado desde la app de Creative, que sirve además como centro de actualización y ajustes adicionales.

Calidad de sonido y personalización

El perfil sonoro se caracteriza por un enfoque bastante neutro, con especial atención al detalle en medios y agudos y unos graves controlados que evitan el típico exceso de pegada de muchos TWS de gama media. Voces e instrumentos se presentan con buena separación y una escena relativamente amplia para tratarse de in‑ear, beneficiándose de la respuesta rápida de los xMEMS en la zona alta.

Donde más partido se les saca es combinándolos con fuentes y códecs de alta calidad, especialmente aptX Lossless o LDAC, que permiten una sensación de naturalidad y matiz por encima de lo habitual en su rango de precio. La integración de Mimi Sound Personalization añade un nivel extra: el usuario realiza un test auditivo y el sistema genera un perfil adaptado, que en pruebas reales refuerza la presencia de voces y levanta parte del rango medio para quienes lo necesitan, sin obligar a pelearse con ecualizadores complejos.

Micrófonos, llamadas y uso diario

Cada auricular integra tres micrófonos MEMS omnidireccionales, sumando un total de seis, destinados tanto a la voz como a la cancelación de ruido. En llamadas ofrecen una captación clara en entornos moderadamente ruidosos, aunque el filtrado de ruido de fondo no es tan agresivo como en modelos de corte más profesional o centrados en teletrabajo, por lo que no son la opción más especializada para entornos realmente complicados.

En el día a día destacan por su ligereza y estabilidad en el oído, ayudados por un surtido de cinco tamaños de almohadillas que facilitan encontrar un sellado adecuado. Esta combinación de peso contenido y buen ajuste, sumada a una firma sonora poco fatigante, hace que sea fácil llevarlos puestos durante varias horas seguidas tanto para música como para vídeo, juegos ocasionales o podcasts.

Autonomía y carga

El estuche ofrece una autonomía combinada de hasta 26 horas de reproducción, con unas 7 horas aproximadas por carga de los auriculares, cifras que varían según el volumen y el uso de cancelación de ruido. Se sitúan así en una zona confortable: no rompen récords, pero permiten cubrir jornadas largas sin necesidad de recurrir constantemente al cargador.

El estuche se carga a través de USB‑C y también admite carga inalámbrica Qi, lo que añade un plus de comodidad. No hay funciones extraordinarias de carga rápida, pero una conexión breve al cable suele ser suficiente para recuperar varias horas de escucha, en línea con lo habitual en su segmento.

Precio, posicionamiento y a quién van dirigidos

El precio de los Creative Aurvana Ace 3 se sitúa en la actualidad (atención a los descuentos de Black Friday) en torno a los 120 euros, encajando en la franja media‑alta del mercado TWS. Dentro del catálogo de Creative se colocan como una evolución de los Aurvana Ace y Ace 2, reforzando la apuesta por los drivers xMEMS y la personalización auditiva como elementos diferenciadores frente a alternativas que priorizan más el marketing de ANC o la integración con ecosistemas cerrados.

Son especialmente interesantes para usuarios que valoran la calidad de sonido por encima de la cancelación de ruido extrema, que cuentan con móviles compatibles con códecs avanzados y que quieren experimentar la combinación de xMEMS y driver dinámico sin irse a precios de gama alta.