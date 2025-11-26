LEER GRATIS
Abuelo y nieta descifran juntos 'El misterio de la pirámide': una aventura literaria entre culturas y cariño
Un emotivo otoño editorial une generaciones con una historia mágica y educativa que conecta la curiosidad infantil por las civilizaciones antiguas y la creatividad compartida transcontinental
El otoño de este año trae consigo un estreno muy especial: el primer libro electrónico coescrito por un abuelo y su nieta, una niña de casi nueve años llamada Emma. Bajo el título "El misterio de la pirámide", esta obra narra la aventura de tres grandes amigas que descubren un enorme misterio tras visitar un museo arqueológico local. Emma, con una pasión por las antiguas civilizaciones como la egipcia y griega alimentada por podcasts infantiles, ideó la historia, personajes, sinopsis e ilustraciones, mientras su abuelo pulió los detalles en videollamadas que cruzan continentes.
Ocio educativo
El relato busca atrapar a los pequeños lectores con un enfoque educativo y lúdico, fomentando la curiosidad por el pasado y la historia a través de personajes cercanos y una narrativa fresca. Se invita a disfrutar del libro en dos idiomas, con descargas gratuitas en Apple Libros y Google Play, para público en español e inglés, potenciando así su alcance y valor didáctico.
Descargas
Quienes deseen explorar esta obra pueden descargarla directamente aquí: Apple Libros o Google Play ). Más información y capítulos se encuentran en la web del autor.
Un proyecto singular
Esta colaboración literaria entre abuelo y nieta es un ejemplo de cómo la tecnología yla relación familiar pueden dar vida a un proyecto cultural que entretiene, educa y conecta generaciones con la magia de la historia antigua.
