Vulkkano, la promesa de que escuchar es mucho más que simplemente oír

Cuando Vulkkano irrumpió en el mercado en 2017, no solo fue la presentación cautelosa de una nueva marca de audio, sino el despertar de una forma fresca de entender el sonido. Como una traca en la escena tecnológica valenciana, Vulkkano nació de la inquietud juvenil, proponiendo una revolución silenciosa: trasladar la alta fidelidad fuera de las torres inaccesibles para convertirla en una experiencia cercana, tangible y vibrante. Fue un momento que alteró moldes, donde cada altavoz no solo emitía música, sino que prometía una invitación a redescubrir la intensidad y los matices ocultos en cada nota. El viaje, entonces, apenas comenzaba.

Evolución de la marca

Desde su creación, la marca ha ido avanzando paso a paso, desarrollando productos de alta calidad con un enfoque en la accesibilidad, combinando diseño actual y tecnología para cubrir las necesidades de los amantes del sonido en todos los escenarios cotidianos.

Los fundadores, antiguos estudiantes universitarios, buscaban transformar la manera en que las personas experimentan la música y el audio en general. Inspirados por la tradición musical de Valencia y su carácter mediterráneo, desarrollaron su primera línea de altavoces portátiles, el Vulkkano Blast, que fue un éxito por su combinación de calidad y portabilidad. La visión era clara: crear dispositivos que lograran emocionar y conectar con los usuarios.

Después de años de experiencia y detectando necesidades no cubiertas en el mercado del audio, se decidió crear la propia marca. Su propósito fue ofrecer dispositivos accesibles y de alta calidad para los amantes del buen sonido, cubriendo vacíos de oferta con productos innovadores. A lo largo de los años han ampliado su catálogo con auriculares, altavoces activos y subwoofers, siempre bajo criterios de calidad de audio, conectividad y precios asequibles.

En 2022, introdujeron productos como los modelos A4 ARC y A5 ARC, consolidando su posición en el mercado del audio premium con una oferta que combina estética y tecnología. Su historia se caracteriza por la búsqueda de superar las necesidades del mercado y ofrecer productos accesibles y fiables.

La empresa tras el telón

Zococity, empresa valenciana especializada en la venta y distribución de productos de audio de alta fidelidad y electrónica de consumo, es la artífice de Vulkkano, que tras desarrollar la idea la puso en el mercado hasta este año en que tras tener la confianza del mercado y un catálogo de producto considerable se ha presentado a la prensa en tierras valencianas.

Zococity se fundó en 2013 por un grupo de emprendedores que apostaron por la selección de productos orientados a un público que busca equipos de audio con altos estándares de calidad y precios ajustados. La actividad se centra en el comercio al por menor por correspondencia o internet, teniendo como objeto social la importación y venta al por menor de productos de consumo eléctrico, como auriculares, amplificadores, DACs y otros dispositivos de audio premium. Ofrece dispositivos con prestaciones avanzadas, abarcando tanto marcas reconocidas como gama exclusiva.

El equipo es muy joven y con perfiles especializados en audio, aportando asesoramiento experto y diferencial a los usuarios. La compañía apunta a un crecimiento al alza y una experiencia de compra ágil.

Productos clave

La marca Vulkkano integra una línea de altavoces activos y subwoofers que forma parte de la oferta de Zococity. Estos equipos se caracterizan por tener una excelente relación calidad-precio, y por acercar óptimas prestaciones de sonido a un público amplio sin necesidad de realizar un gasto excesivo.

Hay que destacar sus altavoces activos como los modelos A4, A5 y A6 ARC, que cuentan con woofers de diferentes tamaños (de 5.25" a 6.5"), potencia que puede llegar hasta los 120W y múltiples opciones de conectividad (HDMI ARC, Bluetooth, entrada para giradiscos, salida para subwoofer). Estos altavoces están fabricados con materiales como madera MDF, que combinan una estética cuidada con resistencia y calidad sonora. Cuentan con controles físicos para ecualizar graves y agudos, permitiendo la personalización del sonido según los gustos del usuario. La gama Vulkkano abarca productos tanto para uso doméstico como para entornos profesionales con altavoces diseñados para un público más exigente.

Otro de los aparatos innovadores de la marca es el T40 ARC un altavoz activo de sobremesa que destaca por un diseño compacto y vintage con una potencia de 40W RMS. Cuenta con un woofer de 4 pulgadas y un tweeter de 1.25 pulgadas que juntos ofrecen un sonido equilibrado, con graves enérgicos y agudos claros, ideal para música y películas. Su construcción en MDF ayuda a minimizar resonancias no deseadas, mejorando la profundidad acústica.

En cuanto a conectividad, integra Bluetooth 5.0 para conexión inalámbrica estable, entrada RCA, óptica, USB y HDMI ARC, que facilita su conexión directa a televisores con alta calidad de audio. Además, dispone de salida para subwoofer externa, lo que permite ampliar el sistema y potenciar los graves para una experiencia más envolvente, especialmente útil en cine o música con bajos intensos.

El altavoz incluye controles físicos para ajustar los graves y agudos según el espacio o preferencia sonora, aportando flexibilidad al usuario. Sus dimensiones compactas (29x17x15 cm) y peso ligero (2.1 kg), junto con su acabado marrón y estilo retro, lo convierten en una opción estética y funcional para ambientes pequeños o medianos. Menos de 100 euros.