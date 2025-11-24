LANZAMIENTOS
Llega el Logitech G515: Teclado mecánico TKL de perfil bajo con rendimiento preciso y silencioso
Un teclado diseñado para quienes buscan la combinación adecuada entre un diseño ultradelgado, teclas duraderas y una experiencia de escritura y juego eficiente, sin excesos de volumen ni complejidades innecesarias
El recién lanzado al mercado Logitech G515 es un teclado mecánico de formato TKL (sin teclado numérico) notable por su perfil bajo, con una altura total del teclado de aproximadamente 22 mm. Este diseño evita la necesidad de un reposamuñecas adicional, promoviendo una postura más natural y cómoda para largas sesiones de uso.
Construido con materiales premium, usa keycaps (capuchones de tecla) de PBT de doble inyección, que ofrecen resistencia al desgaste y una superficie antiaceite que mantiene la textura y visibilidad de las letras con el tiempo. Este tipo de teclas también contribuye a una estabilidad notable y casi sin holguras en cada pulsación.
Integra una capa interna de espuma que amortigua el sonido, reduciendo el ruido generado por el mecanizado de las teclas. Esto lo hace comparativamente más silencioso que otros teclados mecánicos tradicionales, acercando su sonido al nivel de un teclado de membrana, especialmente en teclas grandes como la barra espaciadora o la tecla Enter.
Interruptores y precisión
El G515 usa interruptores mecánicos GL de perfil bajo desarrollados por Logitech, disponibles en versión táctil (45 g de fuerza de actuación) o lineal (43 g). Estos interruptores tienen un recorrido total de 3,2 mm con un punto de acción a 1,3 mm, lo que garantiza una respuesta rápida y precisa en cada pulsación, con un tiempo de respuesta muy bajo.
Esta calidad se combina con tecnología LIGHTSPEED para conexión inalámbrica de baja latencia (2,4 GHz con 1000 Hz polling rate), además de soporte Bluetooth para dispositivos móviles o consolas, y conexión por USB-C para carga y uso por cable.
Personalización y funciones
El teclado ofrece la funcionalidad Keycontrol, que permite programar hasta 15 acciones distintas por cada tecla. Esto incluye macros, efectos de iluminación, señales de audio y redifinición de funciones, ideal para jugadores que buscan un alto grado de personalización y control.
El sistema de retroiluminación es RGB Lightsync, con más de 16 millones de colores configurables mediante el software Logitech G HUB. Además, tiene accesos rápidos físicos para cambiar entre conexiones wireless, Bluetooth y activar el modo juego que desactiva teclas no deseadas como la Windows.
Aspectos técnicos adicionales
Duración de batería: hasta 36 horas de uso continuo con retroiluminación RGB activa.
Construcción sólida y duradera pensada para uso intensivo.
Teclado sin sección numérica para optimizar espacio en el escritorio.
Distancia de viaje de la tecla: 3,2 mm.
Fuerza de actuación: 43-45 g.
Tiempo de respuesta de 1 ms en modo inalámbrico LIGHTSPEED.
Diseño ergonómico con dos niveles de altura ajustables mediante patas traseras antideslizantes.
Valoración
El Logitech G515 se perfila como un teclado mecánico de perfil bajo y alto rendimiento que aúna un diseño atractivo y compacto con las funciones avanzadas que demandan jugadores y usuarios exigentes. Su construcción con teclas PBT y un sistema interno de amortiguación sonora ofrece una experiencia silenciosa pero precisa, ideal para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad en un teclado gaming o para uso mixto oficina-juego. La opción de conectividad trimodal y la personalización avanzada con Keycontrol refuerzan su versatilidad y practicidad.
Esta combinación hace del Logitech G515 una opción destacada en teclados mecánicos TKL de perfil bajo, apoyada por la reputación y soporte del fabricante suizo.
