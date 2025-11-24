El ingeniero Diego Perino, elegido nuevo director del centro del BSC para impulsar la innovación en inteligencia artificial

El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ya tiene nuevo director para su organismo centrado en impulsar la innovación en inteligencia artificial. Como ha podido saber EL PERIÓDICO, el ingeniero Diego Perino, ex de grandes compañías como Meta o Telefónica, será el encargado de liderar el recién creado BSC AI Institute.

Perino se ha incorporado este lunes a las filas del BSC-CNS para asumir la dirección ejecutiva de un proyecto que tiene como misión acelerar el desarrollo de soluciones de IA aplicadas a áreas científicas como el clima, la biomedicina, la arquitectura computacional o la ingeniería. Asimismo, ayudará a coordinar a los más de 320 investigadores del centro catalán que trabajan con esta tecnología y participará en el despliegue de la llamada BSC AI Factory, iniciativa europea financiada con hasta 200 millones de euros que pondrá los recursos de computación del superordenador MareNostrum 5 al servicio de la administración pública y las pymes.

"Quiero aportar conocimiento y liderazgo para que la investigación en IA genere valor real, impulse la diversidad de líneas de investigación y muestre cómo la IA puede aplicarse de manera responsable en múltiples sectores, beneficiando a la sociedad y a la industria en Catalunya, España y Europa", ha declarado Perino en un comunicado compartido por el BSC, que acaba de celebrar su 20 aniversario.

Instalaciones de MareNostrum 5, el nuevo superordenador del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) / Ana Puit

Larga trayectoria

Doctor en Ciencias de la Computación por la Université Paris Diderot, Perino se graduó en Ingeniería de Telecomunicaciones en el Politecnico di Torino y completó su formación con un Máster en Ingeniería de Redes en el mismo centro y un Research Master en Networking y Sistemas Distribuidos en la Université de Nice‑Sophia Antipolis, informa el BSC. Su larga trayectoria le ha llevado a trabajar en países como Estados Unidos, Australia, Francia e Italia.

Con su incorporación en el puntero centro de supercomputación, Perino cierra una etapa de poco más de tres años en Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook e Instagram, donde ha trabajado en proyectos de IA como LLaMA, el gran modelo de lenguaje de la compañía, así como de evaluación algorítmica. Su último cargo era como Director de ingeniería y líder técnico de evaluación de IA generativa. Ahí coincidió con Cristian Canton, recientemente elegido director ejecutivo del BSC-CNS.

Antes, Perino se desempeñó como director de Telefónica Research, la rama de investigación de la multinacional española de las telecomunicaciones, liderando un equipo focalizado en el estudio de áreas como el aprendizaje automático, la privacidad o la interacción persona-ordenador. En total, estuvo más de seis años en Telefónica.

Perino reemplazará así al investigador Ricardo Baeza-Yates, referente mundial en IA responsable, que fue designado como director del centro en mayo, pero que abadonó su cargo poco después.