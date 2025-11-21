Nothing inicia el despliegue de Nothing OS 4.0 basado en Android 16

Nothing, compañía tecnológica con sede en Londres, ha comenzado el despliegue de Nothing OS 4.0, su nueva capa de personalización basada en Android 16. El sistema llega como una evolución directa de OS 3.0 y potencia la integración entre dispositivos, además de introducir nuevas funciones de inteligencia artificial centradas en la personalización y la creatividad dentro de las llamadas Essential Apps.

El diseño de la actualización mantiene el estilo distintivo de la marca y busca ofrecer una experiencia más coherente, táctil y visualmente equilibrada. Entre las mejoras más destacadas está la función Live Updates, que permite consultar información en tiempo real —como trayectos o estados de entrega— directamente desde la pantalla y la Glyph Interface, sincronizando notificaciones y señales luminosas sin necesidad de abrir aplicaciones.

Mejoras implementadas

Nothing OS 4.0 también incorpora un Extra Dark Mode renovado, que intensifica los negros y mejora la visibilidad en entornos de baja luz. Este modo se extiende a la interfaz principal y a aplicaciones nativas como Essential Space o Launcher, y se espera que llegue a más servicios próximamente.

La experiencia de uso gana fluidez con animaciones de interfaz y una respuesta háptica en el ajuste de volumen, que introduce una ligera vibración al alcanzar los límites máximo o mínimo. La apertura y cierre de aplicaciones se acompañan ahora de transiciones más envolventes, reforzando la sensación de profundidad y continuidad visual.

Más personalización

El sistema también amplía las opciones de personalización con nuevos tamaños de widgets y la posibilidad de ocultar iconos de apps en el cajón de aplicaciones. Además, el modo Pop-up View permite manejar dos ventanas flotantes al mismo tiempo, facilitando el uso multitarea.

Para los usuarios del Nothing Phone (3), la actualización añade mejoras específicas como controles de Flip to Glyph más precisos, un Pocket Mode optimizado y nuevos efectos dinámicos bajo el nombre de Glyph Toys, entre ellos Hourglass y Lunar Cycle. La función Glyph Mirror Selfie ahora también guarda la imagen original junto a su reflejo.

Plazos y posibilidades

La compañía ha iniciado el despliegue de Nothing OS 4.0 en el Phone (3) y prevé extenderlo al resto de modelos Nothing y CMF próximamente. La actualización introduce el nuevo entorno Nothing Playground, una herramienta que permite crear aplicaciones personalizadas mediante el Widget Builder, generadas automáticamente por IA y gestionadas dentro del nuevo Widget Drawer.