Gemini 3 irrumpe en el universo digital: Google apuesta por el catalán en su nueva generación de IA

Google ha dado un paso adelante con el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, que marca una nueva era en el procesamiento y comprensión multilingüe. Este desarrollo destaca especialmente por la incorporación inmediata del catalán, junto a otros 30 idiomas, como lenguas nativas para el funcionamiento del sistema, ampliando significativamente su accesibilidad y utilidad para una comunidad más diversa.

Multimodalidad y comprensión profunda﻿

Gemini 3 va más allá del procesamiento textual, integrando capacidades para manejar simultáneamente texto, imágenes, audio, vídeo y código dentro de una misma arquitectura. Esta convergencia permite un razonamiento cruzado avanzado entre diferentes tipos de medios, ofreciendo respuestas detalladas y contextualizadas que reflejan un alto nivel de entendimiento y creatividad. Su ventana de contexto extendida hasta un millón de tokens posibilita conectar ideas complejas a lo largo de distintos formatos y momentos, lo cual es clave para aplicaciones que requieren un análisis profundo y sostenido.

Modo Deep Think y capacidades de razonamiento avanzado﻿

Un elemento diferenciador introducido es el modo Gemini 3 Deep Think, que mejora sustancialmente la capacidad de razonamiento y resolución de problemas complejos mediante pensamiento paralelo y aprendizaje por refuerzo. Este modo potencia la creatividad y precisión en la generación de respuestas, abordando tareas que van desde desafíos científicos hasta la interpretación espacial y visual en videos y otros contenidos dinámicos.

Aplicaciones y acceso﻿

Está disponible a través de la aplicación Gemini, AI Studio y Vertex AI, plataformas diseñadas para facilitar el acceso y la integración de esta tecnología en distintos entornos profesionales y educativos. La incorporación del catalán no solo es un avance en la diversidad lingüística, sino que también potencia el uso de la IA en contextos locales y culturales específicos, permitiendo a usuarios y desarrolladores crear, aprender y planificar en su lengua materna con gran precisión y naturalidad.

Control avanzado para desarrolladores﻿

La API de Gemini 3 introduce parámetros refinados para que los desarrolladores puedan ajustar el nivel de razonamiento, la resolución multimedia y otros aspectos clave que optimizan la experiencia de usuario, el rendimiento y el coste. Esta granularidad ayuda a equilibrar entre rapidez y profundidad en las respuestas, adaptándose a las necesidades específicas de diversas aplicaciones y sectores.

Seguridad y fiabilidad﻿

Google también ha puesto un énfasis especial en la seguridad, mejorando las validaciones internas para evitar usos indebidos y asegurar una interacción confiable con la IA, en especial con modelos de alta capacidad como Gemini 3 Pro. Esto garantiza que la tecnología no solo sea potente sino también responsable.