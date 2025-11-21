Bowers & Wilkins lanza los auriculares Px8 S2 McLaren Edition

Los Px8 S2 McLaren Edition, una nueva versión de los galardonados auriculares inalámbricos Px8 S2 de Bowers & Wilkins, acaban de ver la luz. Desarrollados en colaboración con McLaren Automotive y la escudería McLaren de Fórmula 1, su diseño integra el característico acabado color Papaya de McLaren junto con un llamativo gris antracita, así como sutiles detalles de la marca McLaren en la diadema y en los cascos.

Un contorno brillante cortado al diamante de cada placa elíptica con el logotipo de Bowers & Wilkins, así como almohadillas de espuma viscoelástica y una diadema ribeteada con piel napa proporcionan la sensación premium característica.

Sonido y diseño

Los Px8 S2 McLaren Edition proporcionan el sonido exclusivo, por el que Bowers & Wilkins es conocida, combinado con un diseño con base en la identidad visual de la marca McLaren. Estos terceros auriculares fruto de esta colaboración incorporan tecnología de cancelación de ruido optimizada para aislar eficazmente los ruidos no deseados sin perjudicar la musicalidad.

Prestaciones clave

En los Px8 S2, las prestaciones sonoras avanzan gracias a transductores Carbon Cone de 40mm hechos a medida. Estos minúsculos altavoces incorporan un chasis, una bobina móvil, una suspensión y un imán completamente rediseñados y mejorados, al tiempo que están cuidadosamente orientados hacia los oídos del oyente para garantizar una distancia constante entre cada punto de la superficie de cada transductor y cada oído, para una imagen sonora y una amplitud estereofónica superiores. Los auriculares proporcionan una calidad sonora de -24 bits/96 kHz-.

Con una autonomía de 30 horas, pueden reproducir música durante todo el día, mientras que una recarga rápida de 15 minutos es suficiente para proporcionar hasta siete horas de escucha adicionales, por lo que el usuario nunca se quedará sin su música favorita durante mucho tiempo.

Colaboración

Desde 2015, Bowers & Wilkins y McLaren colaboran en el desarrollo de los sistemas de audio que equipan los superdeportivos y los coches de la Serie Ultimate de McLaren.

El equipo de ingeniería de la marca ha trabajado en estrecha colaboración con sus homólogos de McLaren Automotive para crear y optimizar los sistemas de audio que equipan los automóviles, desde el lanzamiento al mercado del McLaren 540C en 2015, hasta el McLaren W1, el superdeportivo de muy altas prestaciones más reciente de la compañía.

Precio

Px8 S2 McLaren Edition están disponibles en el sitio web de Bowers & Wilkins y en tiendas seleccionadas a un precio de 829 €.