Violación de la privacidad
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram
Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos
Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a hasta 87 editoras de prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.
La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios, al utilizar indebidamente su información personal para personalizar la publicidad enambas redes sociales.
La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, responde a la demanda interpuesta por la Asociación de Medios de Información (AMI), que señalaba que esa publicidad comportamental suponía una "ventaja competitiva significativa" para Meta frente al tratamiento de los anuncios que hace la prensa digital en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades