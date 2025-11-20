Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violación de la privacidad

Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital española por competencia desleal en Facebook e Instagram

Un juzgado condena el gigante tecnológico estadounidense a indemnizar a decenas de medios de comunicación de España al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos

Zuckerberg pide perdón a los padres de víctimas de abuso infantil en redes sociales

Zuckerberg pide perdón a los padres de víctimas de abuso infantil en redes sociales

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sentencia histórica contra Meta. Un juzgado de Madrid ha condenado este jueves al gigante tecnológico estadounidense a pagar una multa de hasta 479 millones de euros con la que indemnizará a hasta 87 editoras de prensa digital española por competencia desleal en sus dos principales plataformas, Facebook e Instagram.

La sentencia se debe a que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg habría violado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la pionera normativa de la Unión Europea que garantiza la privacidad de los usuarios, al utilizar indebidamente su información personal para personalizar la publicidad enambas redes sociales.

La resolución, dictada este miércoles por el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, responde a la demanda interpuesta por la Asociación de Medios de Información (AMI), que señalaba que esa publicidad comportamental suponía una "ventaja competitiva significativa" para Meta frente al tratamiento de los anuncios que hace la prensa digital en España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
  2. Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
  3. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  4. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  5. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  6. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España
  7. España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
  8. La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades

Una pintura de Klimt se vende por 236 millones, la obra más cara de arte moderno subastada

Una pintura de Klimt se vende por 236 millones, la obra más cara de arte moderno subastada

Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona

Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona

Extremadura y la revolución tecnológica

Extremadura y la revolución tecnológica

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una "mafia fraudulenta"

Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una "mafia fraudulenta"

¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos

¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos

Turquía acogerá la próxima cumbre del clima y Australia dirigirá las negociaciones

Turquía acogerá la próxima cumbre del clima y Australia dirigirá las negociaciones

Soluciones de energía desde Torre Pacheco para dar luz al sector militar

Soluciones de energía desde Torre Pacheco para dar luz al sector militar