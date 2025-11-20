Apple celebra 40 años en nuestro país con «El Encuentro», un homenaje a la cultura y creatividad españolas

Apple convierte la Puerta del Sol en un tablao para celebrar sus 40 años en España con «El Encuentro», un homenaje al flamenco y a la creación digital que tuvo al iPhone 17 Pro como herramienta central de la puesta en escena. El evento reunió a algunos de los nombres más relevantes de la música española actual y sirvió para subrayar la relación de la compañía con artistas, desarrolladores y comunidades creativas del país.

En el corazón de Madrid

La Puerta del Sol se transformó en un escenario al aire libre frente a la tienda de Apple para una actuación que llevó el lenguaje del tablao al centro de la ciudad. Bajo el título «El Encuentro», el espectáculo se presentó como un diálogo entre tradición y vanguardia, con el flamenco como eje artístico y la tecnología como soporte para amplificarlo más allá de la plaza.

Israel Fernández, Amaia, Yerai Cortés y DELLAFUENTE compartieron escenario en una actuación conjunta que exploró nuevas formas de cantar, tocar y contar historias desde el flamenco y sus ramificaciones. La propuesta buscó acentuar la expresividad del género sin perder su raíz, aprovechando recursos visuales y de realización pensados para el directo y para su difusión posterior en plataformas digitales.

El iPhone 17 Pro como cámara principal

El iPhone 17 Pro se utilizó como cámara protagonista para registrar la actuación, apoyándose en su sistema Pro Fusion de 48 megapíxeles y en un rango de zoom de calidad óptica que llega hasta 8x. Esta combinación permitió trabajar con múltiples encuadres equivalentes a varias lentes profesionales, desde planos generales de la plaza hasta primeros planos de los artistas, sin abandonar el entorno móvil.

En la parte frontal, funciones como la cámara con encuadre automático tipo Center Stage y la Captura Dual se emplearon para recoger tanto la energía del público como las reacciones de los propios intérpretes. El objetivo fue mostrar la intimidad del flamenco contemporáneo y la respuesta de la audiencia en tiempo real, evidenciando cómo un dispositivo de consumo puede integrarse en una realización de nivel profesional.

Cultura y música en streaming

El proyecto se extiende más allá del directo con una curaduría musical específica en Apple Music, que reúne canciones de los artistas participantes y listas dedicadas al flamenco clásico y a las nuevas voces del género. Estas selecciones se enmarcan en campañas que buscan visibilizar la música en español y el patrimonio flamenco mediante contenidos editoriales, efemérides y colaboraciones institucionales.

La idea es que el concierto en Sol funcione como puerta de entrada a un catálogo más amplio, donde conviven grabaciones históricas con producciones actuales que experimentan con la electrónica, el pop o el R&B sin desprenderse del compás flamenco. De este modo, la celebración del aniversario se conecta con una estrategia continuada de programación musical centrada en la escena hispanohablante.

Cuarenta años en España

La efeméride de «El Encuentro» coincide con los 40 años desde la apertura de la primera oficina de Apple en España a mediados de los años ochenta. En este tiempo, la compañía ha ampliado su red de tiendas físicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza y ha consolidado equipos corporativos en las dos mayores áreas metropolitanas del país.

Además de la faceta comercial, la empresa ha impulsado sesiones formativas gratuitas en tiendas bajo el programa Today at Apple, centradas en fotografía, vídeo, música y dibujo digital. Como parte de esta línea, Puerta del Sol acogió una sesión especial con la fotógrafa Erea Azurmendi, dedicada a técnicas para capturar la luz y el ambiente de la plaza con dispositivos móviles.

Creadores, series y economía de las apps

El aniversario también sirve de escaparate para producciones audiovisuales rodadas para la plataforma de streaming de la compañía, como la serie original «A muerte», que cuenta con reparto y equipo creativo español. Estas obras se enmarcan en una estrategia de contenido local que busca situar historias y paisajes del país en un escaparate global.

En el terreno del software, la empresa subraya el papel del App Store como canal de distribución para proyectos españoles como Lingokids, Vocabulary o Second Canvas, que combinan educación, bienestar personal y difusión del patrimonio artístico. A través de programas, recursos técnicos y visibilidad editorial, la plataforma pretende facilitar que estudios y desarrolladores del país puedan escalar sus aplicaciones internacionalmente sin perder su identidad local.