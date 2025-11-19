Ring Intercom: Actualización técnica de la seguridad y comunicación en edificios residenciales

La evolución tecnológica ha llegado para cambiar definitivamente al portero automático o telefonillo de los edificios residenciales. Ring Intercom llega como una ajustada solución diseñada para adaptarse a la infraestructura existente de interfonos y potenciar sus capacidades gracias a la conectividad y la gestión a través de dispositivos móviles, sin necesidad de modificar el sistema base del edificio. Este dispositivo se integra con el cableado del interfono tradicional para ofrecer una experiencia ampliada de control, comunicación y seguridad.

Sistema inteligente

A nivel funcional, Ring Intercom convierte el telefonillo clásico en un sistema inteligente, permitiendo recibir llamadas de quienes pulsan el interfono directamente en su teléfono móvil o tablet. Esto se logra mediante la conexión del dispositivo a la red Wi-Fi del edificio o vivienda, utilizando una red de 2,4 GHz para garantizar estabilidad en la transmisión de datos. El principio radica en la comunicación bidireccional: cuando alguien llama a la puerta, el usuario puede atender la llamada en cualquier lugar que disponga de conexión a internet, evitando la necesidad de estar físicamente presente junto al interfono.

Esta solución añade una capa de control remoto para la apertura de la puerta o portal mediante la app, permitiendo validar la identidad del visitante antes de concederle acceso. En este sentido, el sistema puede configurarse para otorgar accesos temporales o permanentes a personas autorizadas, lo que implica un manejo flexible de las llaves virtuales desde la propia aplicación. La función de verificación automática para entregas, especialmente para servicios autorizados como los repartidores de Amazon, introduce un grado adicional de seguridad y comodidad, pues facilita autorizaciones sin la intervención directa del residente.

Prestaciones avanzadas

Una característica que distingue la versión Ring Intercom Video es la incorporación de una funcionalidad visual avanzada, mediante la que el usuario puede verificar visualmente a los visitantes a través del vídeo transmitido en tiempo real. Esto aporta un método más riguroso de control de acceso, alineado con estándares contemporáneos de seguridad doméstica y comunitaria, ya que permite corroborar la identidad del visitante antes de desbloquear la puerta. La cámara integrada en el dispositivo está optimizada para funcionar en condiciones variables de iluminación, asegurando imágenes claras que facilitan la toma de decisiones.

Instalación fácil

Desde el punto de vista de la instalación, Ring Intercom destaca por su diseño para la auto-instalación. Se conecta directamente al cableado del interfono existente, sin que sea necesaria una intervención técnica profunda ni la sustitución del sistema compartido del edificio. La batería integrada es recargable, mostrando indicadores luminosos que informan sobre su estado de carga para asegurar la operatividad constante.

Compatibilidad

En cuanto a la integración con otros dispositivos y servicios, el sistema es compatible con asistentes de voz como Alexa, lo que posibilita el control mediante comandos vocales para abrir la puerta, aumentando la accesibilidad y conveniencia. También existe la capacidad de compartir accesos y funciones entre diferentes usuarios del edificio, favoreciendo un uso colectivo ordenado y seguro.

Soluciones aportadas

El conjunto de estas características posiciona al dispositivo como una solución que actualiza y amplía el concepto tradicional de intercomunicación en edificios residenciales, sin perder de vista la simplicidad operativa ni dejar de lado las consideraciones de seguridad. Su capacidad para conectar la infraestructura analógica con las ventajas digitales aporta un valor técnico notable.

Precio

Ring Intercom Video está a la venta a un precio de lanzamiento de 69,99 €. A partir del 2 de diciembre, será de 99,99 €. Puedes encontrar más información aquí.

Ring Intercom Audio también está disponible desde un nuevo precio reducido de 79,99 €.