Anker Prime llega a nuestro mercado con una gama de cargadores y baterías

Anker presenta su serie Prime en nuestro mercado, una familia de productos pensados para mantener la productividad y la gestión energética bajo control durante toda la jornada. Esta gama incorpora dispositivos desde baterías portátiles hasta estaciones de trabajo, ofreciendo versatilidad y eficiencia adaptadas a diferentes necesidades. La firma ha indicado que durante las fechas de Black Friday pondrá en marcha interesantes descuentos.

Potente power bank

La batería externa Anker Prime destaca por su capacidad para cargar simultáneamente dos portátiles y un teléfono móvil a máxima velocidad, con hasta 250W de potencia de recarga en un formato un 17% más compacto y 10% más ligero que modelos equivalentes. La pantalla inteligente y aplicación permiten controlar y ajustar la carga de forma remota, incluso en viajes en avión.

Estación de carga

Para quienes necesitan convertir su espacio de trabajo en un centro de mando, la Docking Station Anker Prime integra 14 puertos y soporta hasta tres monitores con resoluciones 8K y 4K, facilitando tareas complejas y multitarea. Su pantalla digital y aplicación permiten monitorizar y personalizar la configuración en tiempo real, optimizando el rendimiento.

Los usuarios del ecosistema Apple pueden beneficiarse de la Estación de Carga Inalámbrica Prime con tecnología MagGo, que recarga iPhone, Apple Watch y AirPods simultáneamente mientras mantiene la temperatura gracias al sistema AirCool. Su diseño minimalista contribuye a un espacio ordenado y funcional.

Cargador

El cargador Prime de Anker completa la gama con un enfoque en seguridad y potencia. A pesar de ser un 43% más pequeño que el modelo de 140W de Apple, ofrece tres puertos USB-C con salida hasta 140W cada uno y una pantalla táctil que muestra potencia y temperatura en tiempo real, protegido por el sistema ActiveShield 4.0 para garantizar una carga segura.

Todas las caracteristicas y precios.