Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDEAS

We-Vibe Chorus Pro y Moxie Plus, el placer discreto

Llegan nuevos dispositivos diseñados para el confort y el bienestar, que apuestan por la confidencialidad, el diseño ergonómico y la innovación silenciosa

Se trata de dos alternativas tecnológicas de diseño sofisticado que We-Vibe ha desarrollado para el placer íntimo

Chorus Pro.

Chorus Pro.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el universo de los juguetes eróticos de alta gama, la discreción y la innovación tecnológica son clave. Dentro de la gama de We-Vibe, dos nuevos modelos destacan por su diseño e inteligencia: Chorus Pro, un vibrador para parejas, y Moxie Plus, una solución discreta para el placer femenino portátil.

En los últimos años, la tecnología aplicada al ámbito personal ha logrado notables avances en diseño y funcionalidad. En este contexto, existen soluciones que ofrecen experiencias adaptadas a quienes buscan herramientas innovadoras para potenciar el bienestar, tanto individual como compartido, todo ello bajo un prisma de máxima discreción y sofisticación.

Tecnologías aplicadas

La firma We-Vibe ha incorporado tecnologías como el control remoto, la personalización de patrones y materiales respetuosos, así como la integración con aplicaciones móviles, para facilitar un uso cómodo y privado, incluso en ambientes compartidos. Además, se han optimizado detalles como el ajuste ergonómico y la reducción de emisiones sonoras, garantizando una aplicación silenciosa pero efectiva.

La portabilidad y facilidad de recarga, junto al control desde dispositivos inteligentes, los convierten en soluciones versátiles para el día a día. Cada detalle en estos desarrollos está pensado para atender necesidades de usuarios que valoran el confort y la absoluta discreción en su rutina de bienestar personal.

We-Vibe Chorus Pro, para parejas

El Chorus Pro, para una intimidad compartida, llega equipado con Fusion Wave Technology, que integra dos motores sincronizados para estimular con vibraciones pulsadas, generando sensaciones más profundas y variadas que los vibradores convencionales.

Cuenta con control háptico Squeeze Remote, un sistema que consigue que el mando reaccione a la presión de la mano, permitiendo ajustar la intensidad de las vibraciones en tiempo real con retroalimentación táctil. Por su parte el modo Touch Sense hace posible que, mediante sensores, las vibraciones a los movimientos del cuerpo, personalizando la experiencia según cada pareja.

La App We-Vibe permite controlar el dispositivo desde el móvil, en el plano cercano como a distancia, dándole un plus de versatilidad para parejas separadas físicamente.

Incluye siete vibraciones clásicas y tres exclusivas Fusion Wave.

Así es el dispositivo portátil Moxie Plus

El Moxie es un curioso juguete diseñado para usarse en ropa interior mediante un sistema de imán que lo mantiene fijo y cómodo.

Se trata de un equipo discreto y silencioso pero capaz de generar vibraciones potentes en cualquier situación. Dispone de un control remoto y una aplicación que hace posible manejarlo tanto por mando como por app, permitiendo juegos a distancia.

Como valor destacado mencionar que el diseño se adapta al cuerpo para buena comodidad, y la fijación magnética asegura su sitio a pesar del movimiento.

Ofrece diez modos de vibración variados, con sensaciones “rumbly” que intensifican el placer.

Integra impermeabilidad IPX7:, para su uso tanto en seco como en agua (baño/ducha).

Valoración

Ambos productos incorporan diseño ergonómico, materiales seguros, recarga sencilla y discreción en su presentación y uso, resultando adecuados para quienes valoran la privacidad y el bienestar sensual de última generación. Chorus Pro es la apuesta diferencial para parejas que desean compartir sensaciones inteligentes, mientras Moxie Plus lleva el placer femenino a un formato individual y portátil.

Chorus Pro, aspectos técnicos

Triple motor: Incorpora tres motores independientes.

Tecnología Fusion Wave de ondas pulsantes que generan diferentes patrones y niveles de intensidad.

Control remoto háptico (Haptic Squeeze Remote): Permite regular la intensidad mediante presión en el mando, ofreciendo retroalimentación táctil.

Sensor Touch Sense: Activa modos que responden a los movimientos y ajustes del usuario.

App We-Connect: Control total a través del teléfono, con opciones de personalización y conexión a distancia.

Autonomía: Hasta 120 minutos de uso; carga completa en unos 90 minutos mediante base incluida.

Materiales: Silicona grado médico, libre de ftalatos, BPA y látex.

Impermeabilidad: Certificación IPX7 (apto para uso bajo el agua).

Modos: 10 intensidades, 7 patrones clásicos y 3 exclusivos Fusion Wave.

Colores: morado, rosa negro.

Garantía: 2 años. Más información y precio.

Moxie Plus, aspectos técnicos

Sistema de fijación magnética: Permite sujetar el dispositivo de forma segura a cualquier prenda de vestir.

Control remoto o app: Funciona con mando independiente y mediante la app (conectividad hasta unos 9 metros en línea recta o 6 metros en 360°).

Vibraciones: Presenta varios niveles y patrones de vibración, operando con discreción (silencio).

Batería recargable con hasta 120 minutos de uso continuo; carga completa en 90 minutos.

Medidas: Longitud aproximada 9,2 cm; ancho 2,7 cm.

Material: Silicona de alta calidad médica, hipoalergénica y suave al tacto.

Resistencia al agua: Certificación IPX7.

Garantía: 2 años. Más información y precio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  3. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  4. España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
  5. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  6. Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
  7. María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
  8. Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin

We-Vibe Chorus Pro y Moxie Plus, el placer discreto

We-Vibe Chorus Pro y Moxie Plus, el placer discreto

"La vida es absurda": la confesión del escritor Rafael Narbona arrasa en redes y pone el foco en la soledad de los mayores, la exclusión y la salud mental

"La vida es absurda": la confesión del escritor Rafael Narbona arrasa en redes y pone el foco en la soledad de los mayores, la exclusión y la salud mental

"Salgo ahora en taxi hacia Ferraz", la UCO revela encuentros de Cerdán y su socio en los que se extremaba la privacidad

"Salgo ahora en taxi hacia Ferraz", la UCO revela encuentros de Cerdán y su socio en los que se extremaba la privacidad

La economía azul aporta el 2,2% del VAB y emplea a 125.000 personas en Catalunya

La economía azul aporta el 2,2% del VAB y emplea a 125.000 personas en Catalunya

Directo | Zelenski se reúne con el Rey y Sánchez para recabar más ayuda militar

Directo | Zelenski se reúne con el Rey y Sánchez para recabar más ayuda militar

DIRECTO GAZA | La UE dice que resolución de ONU sienta las bases para la fuerza de estabilización en Gaza

DIRECTO GAZA | La UE dice que resolución de ONU sienta las bases para la fuerza de estabilización en Gaza

La UCO detalla que el PNV reclamó altos cargos en empresas públicas tras la moción de censura

La UCO detalla que el PNV reclamó altos cargos en empresas públicas tras la moción de censura

Mariló Montero hace historia en ‘MasterChef Celebrity 10’ y se convierte en la ganadora de una final de infarto

Mariló Montero hace historia en ‘MasterChef Celebrity 10’ y se convierte en la ganadora de una final de infarto