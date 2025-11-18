We-Vibe Chorus Pro y Moxie Plus, el placer discreto

En el universo de los juguetes eróticos de alta gama, la discreción y la innovación tecnológica son clave. Dentro de la gama de We-Vibe, dos nuevos modelos destacan por su diseño e inteligencia: Chorus Pro, un vibrador para parejas, y Moxie Plus, una solución discreta para el placer femenino portátil.

En los últimos años, la tecnología aplicada al ámbito personal ha logrado notables avances en diseño y funcionalidad. En este contexto, existen soluciones que ofrecen experiencias adaptadas a quienes buscan herramientas innovadoras para potenciar el bienestar, tanto individual como compartido, todo ello bajo un prisma de máxima discreción y sofisticación.

Tecnologías aplicadas

La firma We-Vibe ha incorporado tecnologías como el control remoto, la personalización de patrones y materiales respetuosos, así como la integración con aplicaciones móviles, para facilitar un uso cómodo y privado, incluso en ambientes compartidos. Además, se han optimizado detalles como el ajuste ergonómico y la reducción de emisiones sonoras, garantizando una aplicación silenciosa pero efectiva.

La portabilidad y facilidad de recarga, junto al control desde dispositivos inteligentes, los convierten en soluciones versátiles para el día a día. Cada detalle en estos desarrollos está pensado para atender necesidades de usuarios que valoran el confort y la absoluta discreción en su rutina de bienestar personal.

We-Vibe Chorus Pro, para parejas

El Chorus Pro, para una intimidad compartida, llega equipado con Fusion Wave Technology, que integra dos motores sincronizados para estimular con vibraciones pulsadas, generando sensaciones más profundas y variadas que los vibradores convencionales.

Cuenta con control háptico Squeeze Remote, un sistema que consigue que el mando reaccione a la presión de la mano, permitiendo ajustar la intensidad de las vibraciones en tiempo real con retroalimentación táctil. Por su parte el modo Touch Sense hace posible que, mediante sensores, las vibraciones a los movimientos del cuerpo, personalizando la experiencia según cada pareja.

La App We-Vibe permite controlar el dispositivo desde el móvil, en el plano cercano como a distancia, dándole un plus de versatilidad para parejas separadas físicamente.

Incluye siete vibraciones clásicas y tres exclusivas Fusion Wave.

Así es el dispositivo portátil Moxie Plus

El Moxie es un curioso juguete diseñado para usarse en ropa interior mediante un sistema de imán que lo mantiene fijo y cómodo.

Se trata de un equipo discreto y silencioso pero capaz de generar vibraciones potentes en cualquier situación. Dispone de un control remoto y una aplicación que hace posible manejarlo tanto por mando como por app, permitiendo juegos a distancia.

Como valor destacado mencionar que el diseño se adapta al cuerpo para buena comodidad, y la fijación magnética asegura su sitio a pesar del movimiento.

Ofrece diez modos de vibración variados, con sensaciones “rumbly” que intensifican el placer.

Integra impermeabilidad IPX7:, para su uso tanto en seco como en agua (baño/ducha).

Valoración

Ambos productos incorporan diseño ergonómico, materiales seguros, recarga sencilla y discreción en su presentación y uso, resultando adecuados para quienes valoran la privacidad y el bienestar sensual de última generación. Chorus Pro es la apuesta diferencial para parejas que desean compartir sensaciones inteligentes, mientras Moxie Plus lleva el placer femenino a un formato individual y portátil.

Chorus Pro, aspectos técnicos

Triple motor: Incorpora tres motores independientes.

Tecnología Fusion Wave de ondas pulsantes que generan diferentes patrones y niveles de intensidad.

Control remoto háptico (Haptic Squeeze Remote): Permite regular la intensidad mediante presión en el mando, ofreciendo retroalimentación táctil.

Sensor Touch Sense: Activa modos que responden a los movimientos y ajustes del usuario.

App We-Connect: Control total a través del teléfono, con opciones de personalización y conexión a distancia.

Autonomía: Hasta 120 minutos de uso; carga completa en unos 90 minutos mediante base incluida.

Materiales: Silicona grado médico, libre de ftalatos, BPA y látex.

Impermeabilidad: Certificación IPX7 (apto para uso bajo el agua).

Modos: 10 intensidades, 7 patrones clásicos y 3 exclusivos Fusion Wave.

Colores: morado, rosa negro.

Garantía: 2 años. Más información y precio.

Moxie Plus, aspectos técnicos

Sistema de fijación magnética: Permite sujetar el dispositivo de forma segura a cualquier prenda de vestir.

Control remoto o app: Funciona con mando independiente y mediante la app (conectividad hasta unos 9 metros en línea recta o 6 metros en 360°).

Vibraciones: Presenta varios niveles y patrones de vibración, operando con discreción (silencio).

Batería recargable con hasta 120 minutos de uso continuo; carga completa en 90 minutos.

Medidas: Longitud aproximada 9,2 cm; ancho 2,7 cm.

Material: Silicona de alta calidad médica, hipoalergénica y suave al tacto.

Resistencia al agua: Certificación IPX7.

Garantía: 2 años. Más información y precio.