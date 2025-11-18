Vulkkano debuta en el universo del vinilo con el tocadiscos TD10

La marca valenciana Vulkkano amplía su catálogo con el lanzamiento del TD10, su primer tocadiscos, y lo hace con la clara intención de acercar el sonido analógico a un público que busca autenticidad y sencillez. El nuevo modelo, con un precio de lanzamiento de 159,99 euros, se propone como una puerta de entrada al mundo del vinilo gracias a su equilibrio entre prestaciones técnicas, estética cuidada y facilidad de uso.

Aspectos técnicos

Apuesta por una mecánica clásica con tracción por correa, un sistema que reduce las vibraciones del motor y favorece una reproducción más limpia y natural. En su interior incorpora un previo de phono conmutable, lo que permite conectar el tocadiscos directamente a altavoces activos o a un amplificador, sin necesidad de equipos adicionales. De serie, monta la cápsula Audio-Technica ATL-3600, reconocida por su rendimiento estable y su perfil sonoro equilibrado, ideal para disfrutar de una amplia variedad de estilos musicales.

El brazo, fabricado en metal y equipado con contrapeso ajustable, garantiza la correcta presión sobre el disco y una lectura precisa de los surcos, evitando saltos o distorsiones incluso en los vinilos más antiguos. El plato, elaborado en aluminio, ofrece una rotación suave y estable, mientras que la alfombrilla antideslizante y la cubierta antipolvo protegen tanto al mecanismo como a los discos, contribuyendo a prolongar su vida útil.

Rendimiento

En cuanto al rendimiento, el equipo soporta velocidades de 33 y 45 rpm con un margen de error (wow y flutter) inferior al 0,15 por ciento, asegurando un giro constante. Su nivel de ruido se mantiene por debajo de los 55 decibelios, un valor adecuado para equipos de su categoría. Además, con un tamaño compacto de 420 por 360 milímetros y un peso de 4,8 kilos, el conjunto resulta fácil de integrar en cualquier espacio doméstico.

Adecuado para...

Diseñado para quienes buscan recuperar la experiencia táctil del vinilo sin complicaciones técnicas, el TD10 combina funcionalidad y espíritu vintage en un mismo producto. Con este lanzamiento, la firma se suma a la recuperación del audio analógico desde una perspectiva accesible, abriendo la puerta a una nueva generación de oyentes.

Precio

El Vulkkano TD10 ya está disponible a través de la web oficial de la marca y próximamente llegará a distribuidores autorizados, mercados online y grandes superficies. El precio recomendado ronda los 160 euros.