El Crosscall CORE-M6: Más allá de la resistencia, una herramienta de confianza para los profesionales todoterreno

El Crosscall CORE-M6 se posiciona como un smartphone pensado para sobrevivir al trabajo duro y a entornos que ponen a prueba tanto a dispositivos como a personas. Fabricado por la francesa Crosscall –reconocida por sus dispositivos móviles todoterreno– este modelo va más allá del concepto de teléfono resistente y se convierte en un compañero tecnológico fiable que valora lo tangible por encima del “solo software”.

Diseño robusto con arquitectura X-TREMESHIELD

El dispositivo destaca por su diseño industrial donde cada detalle está orientado a la protección y durabilidad. Cuenta con el sistema X-TREMESHIELD: una arquitectura reforzada que combina una carcasa atornillada con 14 tornillos dotados de freno de rosca, aportando integridad estructural durante torsiones o impactos. La rigidez estructural se ve reforzada por una placa de aluminio 100% reciclado, mientras que las esquinas coinyectadas en TPU actúan como auténticos disipadores de golpes, minimizando el riesgo de daños tras caídas o choques.

El cristal delantero presenta un grosor superior al habitual (un 60% más grueso que la media), protegido mediante un reborde adicional de 0,7 mm que redobla la resistencia ante impactos y arañazos. Todos estos elementos elevan el conjunto muy por encima de los estándares clásicos de “rugged phones”.

Resistencia extrema

Va más allá cualitativa y cuantitativamente los requisitos de la norma militar MIL-STD-810H: ha superado 15 ensayos específicos y la impresionante cifra de 300 caídas desde 1,2 metros sobre hormigón, lo que respalda una fiabilidad inusual incluso dentro de la categoría de móviles para uso extremo. El dispositivo no solo resiste golpes: soporta polvo, arena y líquidos, gracias a una doble certificación IP68 e IP69K. Esto significa protección total contra partículas finas y capacidad para tolerar chorros de agua a alta presión y la inmersión prolongada en todo tipo de líquidos, incluyendo agua dulce, clorada y salada.

Funcionalidad para el usuario profesional

Está especialmente diseñado para usuarios acostumbrados a trabajar al aire libre, en industria, construcción, logística, agricultura y similares. Tanto la botonera física como la ergonomía de la carcasa están pensadas para facilitar el manejo incluso usando guantes o en condiciones resbaladizas. Las tecnologías implementadas ofrecen equilibrio entre facilidad de uso, fiabilidad y mantenimiento sencillo, premiando la continuidad operativa frente a la sofisticación innecesaria.

Sostenibilidad

Una característica diferencial es la utilización de materiales reciclados, destacando la placa de aluminio 100% reciclado integrada en la estructura. Esta decisión además de resistencia, encaja con una creciente conciencia ambiental y la estrategia europea de sostenibilidad.

Valores destacados

Hay que mencionar algunas claves del producto como que cumple con la certificación militar MIL-STD-810H, lo que garantiza que ha superado pruebas de impacto, caídas y condiciones climáticas severas. También cuenta con protección IP68 e IP69K, que asegura estanqueidad total frente al polvo y resistencia frente a la inmersión en agua dulce, clorada o salada, además de chorros de alta presión.

La pantalla, reforzada con Corning Gorilla Glass un 60 % más grueso de lo habitual, incorpora un borde adicional de protección que mejora su resistencia a golpes y arañazos. La estructura utiliza la tecnología X-TREMESHIELD, con un chasis de aluminio reciclado y esquinas coinyectadas en TPU que absorben los impactos.

Su batería ofrece hasta 80 horas de uso real, lo que equivale a aproximadamente dos días de uso intensivo. El terminal mantiene su rendimiento incluso a temperaturas de hasta –20 °C. Además, la marca ofrece una garantía de 5 años, que incluye la batería, y asegura disponibilidad de repuestos durante 10 años.

Incorpora tres botones físicos programables —PTT (Push-to-Talk), SOS e IA— que facilitan su uso en entornos laborales, incluso con guantes o manos húmedas. La pantalla táctil es compatible con la tecnología Glove & Wet Touch, permitiendo interacción precisa en condiciones adversas.

En conectividad, dispone de 4G LTE, soporte Dual SIM (NanoSIM + eSIM) y NFC para pagos o identificación. Además, el ecosistema X-LINK permite acoplar accesorios magnéticos profesionales como cargadores o soportes de vehículo. Su altavoz frontal de 102,5 dB y el sistema de reducción de ruido mediante inteligencia artificial garantizan comunicaciones claras incluso en entornos ruidosos.

Precio

El CORE-M6 ya está disponible en crosscall.com y en operadores asociados y distribuidores autorizados, a un precio recomendado de unos 320 euros.