Regulación antimonopolio

La Comisión Europea investiga a Amazon y Microsoft por su dominio en los servicios de computación en la nube

La investigación podría imponer nuevas obligaciones a ambos gigantes tecnológicos para tratar de corregir potenciales abusos monopolísticos o prácticas desleales en el lucrativo mercado del cloud computing

Archivo - FILED - 04 September 2023, Bavaria, Munich: AWS company logo, can be seen during press day at the IAA car and transport trade fair in Munich. Photo: Uwe Lein/dpa

Archivo - FILED - 04 September 2023, Bavaria, Munich: AWS company logo, can be seen during press day at the IAA car and transport trade fair in Munich. Photo: Uwe Lein/dpa / Uwe Lein/dpa - Archivo

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación contra Amazon y Microsoft para determinar si el sólido dominio de ambos gigantes tecnológicos en el mercado de la computación en la nube los obliga a acatar con las estrictas normas antimonopolio fijadas por la Ley de Mercados Digitales (o DMA).

La nube, término metafórico que hace referencia a naves industriales con miles de ordenadores procesando cálculos a todas horas, es la columna vertebral de internet y una pieza indispensable para servicios digitales como la inteligencia artificial. Amazon Web Services controla un 29% de ese lucrativo negocio de infraestructuras computacionales, mientras que Microsoft Azure ocupa la segunda posición con una cuota de mercado del 20%, según datos recientes del Synergy Research Group.

A lo largo de los próximos 12 meses, Bruselas estudiará si ambas compañías deben ser identificadas como "guardianes", grandes plataformas como motores de búsqueda en línea, tiendas de aplicaciones o programas de mensajería instantánea que prestan servicios digitales básicos. Es el caso de Apple, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube o WhatsApp, entre otras.

Más obligaciones

Esa etiqueta las obliga a adoptar drásticos cambios para erradicar las prácticas anticompetitivas de la industria como eliminar el rastreo sin consentimiento de los usuarios, darles más capacidad de elección, garantizar la interoperabilidad o rebajar los precios. Amazon y Microsoft ya estaban identificadas como "guardianes", pero no sus servicios de cloud computing.

"Queremos que este sector estratégico crezca en condiciones justas, abiertas y competitivas", ha indicado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, la Unión Europea también investigará si la DMA, una de sus pioneras leyes digitales, está abordando de forma eficaz abusos monopolísticos de Silicon Valley como sus prácticas desleales e impulsar la equidad en el sector de la nube. En caso de que no sea así, Bruselas analizará "si es necesario actualizar las normas vigentes (...) para que Europa pueda seguir el ritmo de las prácticas en rápida evolución del sector de la nube".

TEMAS

