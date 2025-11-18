Fallos en la red social 'X' (Twitter), ChatGPT y algunos videojuegos por la caída de Cloudflare

Muchos usuarios han denunciado este martes errores en plataformas como la red social 'X', ChatGPT y algunos videojuegos como el conocido 'League of Legends'. Unos fallos provocados por la caída de Cloudflare.

Los primeros problemas se han detectado sobre las 12:30 en la red social 'X', especialmente en la versión para ordenador en la que algunos usuarios han reportado que no le cargaban las publicaciones o las imágenes de estas. Cloudflare ha admitido que es conocedor de estos errores que afectan a "varios usuarios" y que están trabajando para solucionarlos.

La compañía ha admitido que está "experimentando problemas" y que los "consumidores se pueden encontrar con errores". Cloudflare es una compañía que ofrece servicios a una multitud de páginas webs, por lo que puede haber más sitios afectados.

¿Qué es Cloudflare?

La tienda Decathlon, Spotify, Movistar, Canva o la plataforma de citas 'Grindr' son otros de los sitios webs que han registrado estos fallos, según 'Downdetector'. Todas estas páginas muestran el mensaje "por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar" al intentar acceder.

Cloudflare es una CDN, una red de distribución de contenido que se basa en "un grupo de servidores repartidos en distintas zonas geográficas que aceleran la entrega del contenido web al acercarlo a los usuarios", explica la web 'Akamai'.