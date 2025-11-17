Competición tecnológica
Jeff Bezos también se lanza a la carrera de la inteligencia artificial con la nueva start-up Project Prometheus
Bezos se desempeñará como codirector ejecutivo de la nueva firma, su primer cargo operativo formal desde que abandonó el liderazgo de Amazon en 2021, para impulsar sistemas de IA para la fabricación de automóviles o de cohetes
Jeff Bezos vuelve al ruedo. El magnate tecnológico y tercer hombre más rico del planeta se ha lanzado a la febril carrera por el dominio de la inteligencia artificial con Project Prometheus, una empresa de nuevo cuño que ha cofundado y que ayudará a gestionar como codirector ejecutivo, según ha adelantado The New York Times.
Con este rol, Bezos asume un cargo operativo formal por primera vez desde que dimitió como director ejecutivo de Amazon en julio de 2021. La start-up arranca con una financiación de 6.200 millones de dólares, lo que la convierten en una de las compañías emergentes mejor financiadas del planeta.
Con Project Prometheus, Bezos pretende hacerse un hueco en la competida pugna por la IA, un mercado cada vez más saturado por gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Meta y por firmas pioneras como OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, o Anthropic, en la que Amazon ha invertido cerca de 8.000 millones de dólares.
Según fuentes internas consultadas por el NYT, el ambicioso proyecto de Bezos se centrará en desarrollar sistemas de IA que sirvan a la fabricación de ordenadores, automóviles o a la industria aeroespacial. El magnate está particularmente interesado en ese campo, pues está muy involucrado en Blue Origin, compañía que fundó en el año 2000 y que trata de competir en el sector con el gigante SpaceX, propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
