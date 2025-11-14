Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYUDA EN CASA

Ufesa presenta Omnia, la gama de planchas que adaptan el planchado a cada tejido

La marca española añade a su catálogo modelos que suman potencia, precisión e inteligencia para mejorar el cuidado de la ropa

Planchas vapor Ufesa.

Planchas vapor Ufesa.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Planchar no siempre es una tarea placentera, pero ua buena plancha puede marcar la diferencia. En esta coyuntura la firma Ufesa, de pequeño electrodoméstico, presenta la nueva gama Omnia, una línea de planchas caracterizada por ofrecer resultados profesionales para cada tejido. Otros valores añadidos hablan de equilibrio, innovación, ergonomía y seguridad.

Control inteligente y potencia

El modelo Nova Infinity se posiciona como la propuesta más avanzada la gama. Equipada con 3450 W de potencia y una pantalla de control digital, permite un planchado inteligente. La suela cerámica DualGlide ofrece un suave deslizamiento, mientras que el golpe de vapor de hasta 300 g y la tecnología U‑Pump mantienen un flujo constante y potente. Incorpora el sistema 3 en 1 Antical (autolimpieza, golpe antical y cartucho antical), junto con funciones de antigoteo y autoapagado de seguridad.

Rendimiento y cuidado textil

La Zenith, con 3200 W, comparte el enfoque digital con control de temperatura y vapor variable. Su suela PrimeGlide Ceramic mejora la distribución del calor y la precisión sobre tejidos delicados o gruesos. También incluye planchado vertical, funciones de vapor o en seco y sistema 3 en 1 Antical, asegurando un rendimiento eficiente.

Para quienes prefieren el control manual, la Aura Luxe ofrece también 3450 W y un golpe de vapor de 280 g. La suela DualGlide Ceramic y vapor continuo portan resultados profesionales, mientras que mantiene las funciones clásicas de autoapagado, antigoteo y pulverización.

En paralelo, el modelo Core con 3200 W, golpe de vapor de 260 g y salida continua de 50 g/min permite alternar entre planchado en seco, con vapor o en vertical, adaptándose a distintos tipos de tejidos.

Todas las características en este link

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  3. Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
  4. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  5. Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
  6. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  7. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  8. Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia

El fiscal general, visto para sentencia: las claves de un juicio histórico

El fiscal general, visto para sentencia: las claves de un juicio histórico

Llega OnePlus 15, un smartphone potente, cargado de IA y con un novedoso diseño

Llega OnePlus 15, un smartphone potente, cargado de IA y con un novedoso diseño

Directo Ucrania | Al menos seis muertos en Kiev tras el ataque masivo de Rusia

Directo Ucrania | Al menos seis muertos en Kiev tras el ataque masivo de Rusia

El horóscopo de mañana, sábado 15 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, sábado 15 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

EEUU y Suiza llegan a un acuerdo para bajar los aranceles del 39% al 15%

EEUU y Suiza llegan a un acuerdo para bajar los aranceles del 39% al 15%

Interrumpidos los trenes de la R1 entre Arenys y Mataró por un atropello en Sant Andreu de Llavaneres

Interrumpidos los trenes de la R1 entre Arenys y Mataró por un atropello en Sant Andreu de Llavaneres

Ufesa presenta Omnia, la gama de planchas que adaptan el planchado a cada tejido

Ufesa presenta Omnia, la gama de planchas que adaptan el planchado a cada tejido

Estos son los 5 mejores restaurantes de Terrassa, según Tripadvisor: "A otro nivel"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Terrassa, según Tripadvisor: "A otro nivel"