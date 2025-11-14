AYUDA EN CASA
Ufesa presenta Omnia, la gama de planchas que adaptan el planchado a cada tejido
La marca española añade a su catálogo modelos que suman potencia, precisión e inteligencia para mejorar el cuidado de la ropa
Planchar no siempre es una tarea placentera, pero ua buena plancha puede marcar la diferencia. En esta coyuntura la firma Ufesa, de pequeño electrodoméstico, presenta la nueva gama Omnia, una línea de planchas caracterizada por ofrecer resultados profesionales para cada tejido. Otros valores añadidos hablan de equilibrio, innovación, ergonomía y seguridad.
Control inteligente y potencia
El modelo Nova Infinity se posiciona como la propuesta más avanzada la gama. Equipada con 3450 W de potencia y una pantalla de control digital, permite un planchado inteligente. La suela cerámica DualGlide ofrece un suave deslizamiento, mientras que el golpe de vapor de hasta 300 g y la tecnología U‑Pump mantienen un flujo constante y potente. Incorpora el sistema 3 en 1 Antical (autolimpieza, golpe antical y cartucho antical), junto con funciones de antigoteo y autoapagado de seguridad.
Rendimiento y cuidado textil
La Zenith, con 3200 W, comparte el enfoque digital con control de temperatura y vapor variable. Su suela PrimeGlide Ceramic mejora la distribución del calor y la precisión sobre tejidos delicados o gruesos. También incluye planchado vertical, funciones de vapor o en seco y sistema 3 en 1 Antical, asegurando un rendimiento eficiente.
Para quienes prefieren el control manual, la Aura Luxe ofrece también 3450 W y un golpe de vapor de 280 g. La suela DualGlide Ceramic y vapor continuo portan resultados profesionales, mientras que mantiene las funciones clásicas de autoapagado, antigoteo y pulverización.
En paralelo, el modelo Core con 3200 W, golpe de vapor de 260 g y salida continua de 50 g/min permite alternar entre planchado en seco, con vapor o en vertical, adaptándose a distintos tipos de tejidos.
Todas las características en este link
