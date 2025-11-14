Philips anuncia la ampliación de su gama de cocina con grills y parrillas

Philips ha anunciado el lanzamiento de una nueva gama de grills y parrillas eléctricas que combinan diseño funcional, buen rendimiento y facilidad de manejo, adaptándose a distintos estilos de cocina doméstica.

La colección está compuesta por tres modelos que mejoran la eficiencia y el control del cocinado. Las superficies de cocción extragrandes permiten preparar varios alimentos a la vez —desde carnes y pescados hasta verduras o bocadillos—, mientras que la potencia, que alcanza los 2400 W en algunos equipos, proporciona un calentamiento rápido y una cocción uniforme.

Diseño y control

El enfoque de Philips en esta nueva gama pasa por facilitar el uso en casa. Los dispositivos presentan un diseño ligero y compacto, que ocupa poco espacio en la encimera o pueden guardarse con comodidad. Los distintos niveles de temperatura ofrecen un punto de cocinado ajustado a cada receta, permitiendo sellar carnes, dorar verduras o tostar pan.

Modelos disponibles y características

Serie 5000 – HD6222/90. Es el modelo más avanzado de la gama. Ofrece dos zonas de cocción independientes y placas reversibles, para adaptarse a diferentes tipos de alimentos. Precio recomendado: 169,99 €.

Serie 5000 – HD6212/90. Incorpora tapa de cristal, sistema de ahumado y difusor de aroma, lo que permite controlar el humo y personalizar la intensidad del sabor. Precio recomendado: 129,99 €.

Serie 2000 – HD6210/90. Destaca por un diseño robusto y materiales en aleación de aluminio. Dispone de placa desmontable apta para lavavajillas y alcanza una potencia de 2400 W. Precio recomendado: 79,99 €.

Eficiencia y sostenibilidad

Philips utiliza papel 100% reciclado en los embalajes y manuales de usuario de esta nueva serie. La compañía mantiene así su objetivo de reducir el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto, desde la fabricación hasta el uso doméstico.