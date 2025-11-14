Llega OnePlus 15, un smartphone potente, cargado de IA y con un novedoso diseño

OnePlus ha presentado su nueva joya tecnológica: el OnePlus 15, un dispositivo que la compañía define como “un salto de dos generaciones en potencia, inteligencia y diseño”. Con un notable rendimiento, un sistema de cámara profesional y nuevas funciones de inteligencia artificial personalizadas, este modelo busca consolidarse en el segmento de smartphones insignia de 2025.

Triple chip y alta potencia

Incorpora una novedosa arquitectura compuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip táctil de 3200 Hz y un chip Wi-Fi independiente. Esta combinación promete óptimo rendimiento en videojuegos y en multitarea, acompañado por el sistema de refrigeración 360 Cryo-Velocity Cooling System, con componentes de grado aeroespacial para mantener la temperatura bajo control.

La pantalla es un panel LTPO 1.5K de 165 Hz, con brillo máximo de 1800 nits y certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, pensada para minimizar la fatiga visual.

La batería, de 7.300 mAh con tecnología Silicon NanoStack, ofrece una durabilidad extraordinaria (más del 80% de capacidad tras cuatro años de uso) y carga completa en 39 minutos con 120W SUPERVOOC, además de compatibilidad con 50W AIRVOOC inalámbrico.

Cámara profesional impulsada por IA

El nuevo algoritmo OnePlus DetailMax Engine potencia el sistema de triple cámara de 50 MP, compuesto por un sensor principal con OIS, un ultra gran angular con enfoque automático y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3,5x (hasta 7x de calidad óptica). Entre los modos de captura destacan Ultra Clear 26MP, Clear Burst y Clear Night Engine, diseñados para optimizar nitidez y detalle según la escena.

En el apartado de vídeo, el OnePlus 15 graba en 4K a 120 fps con Dolby Vision, además de ofrecer soporte LOG y previsualización LUT para edición profesional.

OxygenOS 16 y una IA útil

OxygenOS 16 introduce un ecosistema de inteligencia artificial natural y conectado. Entre sus novedades está AI Plus Mind, que permite guardar información directamente en un espacio personal llamado Mind Space, integrado con Google Gemini para ofrecer sugerencias y automatizaciones contextuales.

Incluye herramientas avanzadas como AI Writer, AI Recorder y AI Portrait Glow, junto a Parallel Processing 2.0, que mantiene la fluidez en todo momento. Además, los usuarios disfrutarán de una prueba gratuita de Google AI Pro durante tres meses.

Aspectos de diseño

El OnePlus 15 adopta un diseño minimalista y simétrico, con marcos finos de 1,15 mm y tecnología LIPO para ampliar la superficie de pantalla sin comprometer la integridad del chasis. El cuerpo de aluminio optimiza el equilibrio del peso, y los tres acabados disponibles –Infinite Black, Sand Storm y Ultra Violet– refuerzan su carácter premium.

El terminal presenta certificaciones IP66, IP68, IP69 y IP69K, de resistencia total al polvo, al agua y a chorros de alta presión o temperatura, convirtiéndolo en uno de los smartphones más robustos del mercado.

Precio y disponibilidad

El OnePlus 15 ya está disponible en dos configuraciones:12 GB + 256 GB: 979 €, y 16 GB + 512 GB: 1.129 €

También se lanza una colección de accesorios oficiales, incluidos protectores, fundas Sandstone y una nueva powerbank de 10.000 mAh.