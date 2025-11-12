Redes sociales
Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente"
EP
Meta retirará los botones de Facebook que permiten marcar 'Me gusta' o añadir un comentario en páginas web externas siguiendo el declive que ha experimentado su uso como consecuencia de la evolución del entorno digital.
El botón 'Me gusta' llegó a Facebook en 2010 y tres años más tarde, la compañía tecnológica la llevó a las publicaciones de páginas web externas junto con el botón de compartir, con el objetivo de impulsar el tráfico.
El botón de 'Me gusta', junto con el de 'Comentar' a través de Facebook, dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026 para "mantener una plataforma moderna y eficiente", como ha informado en el blog de desarrolladores.
El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente", afirma la compañía.
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid