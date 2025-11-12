Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web

El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente"

Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web.

Los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de Facebook desaparecerán de las páginas web. / JOHN G. MABANGLO / EFE

EP

Madrid
Meta retirará los botones de Facebook que permiten marcar 'Me gusta' o añadir un comentario en páginas web externas siguiendo el declive que ha experimentado su uso como consecuencia de la evolución del entorno digital.

El botón 'Me gusta' llegó a Facebook en 2010 y tres años más tarde, la compañía tecnológica la llevó a las publicaciones de páginas web externas junto con el botón de compartir, con el objetivo de impulsar el tráfico.

El botón de 'Me gusta', junto con el de 'Comentar' a través de Facebook, dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026 para "mantener una plataforma moderna y eficiente", como ha informado en el blog de desarrolladores.

El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. "Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente", afirma la compañía.

