Oppo y Lamine Yamal lanzan un proyecto de RSC para apoyar e inspirar a los niños

La firma Oppo acaba de presentar un proyecto de responsabilidad social corporativa «The New Generation» junto con Lamine Yamal. La iniciativa busca inspirar y apoyar a los jóvenes a través de la música, el arte y los deportes.

En septiembre, la marca de móviles y la madre de Lamine, Sheila Ebana, protagonizaron una campaña especial que incluyó un taller creativo en la escuela primaria de Lamine en Granollers. Durante la jornada, se organizaron diversas actividades, y se invitó a los niños del club de fútbol La Torreta a participar en la creación de un mural colectivo. Oppo donó equipamiento deportivo, instrumentos musicales y dispositivos tecnológicos para las instituciones.

Apoyo a la comunidad

«Creemos que la tecnología debe empoderar a los jóvenes para que puedan soñar, crear y crecer. Esta es la responsabilidad que asumimos como marca tecnológica global. Junto con Lamine, hemos hecho realidad esta visión, apoyando a la comunidad donde él creció a través de la música, el arte y el fútbol», afirma Kevin Cho, CEO de Oppo España y Portugal.

Oppo invitó a cinco jóvenes jugadores del primer equipo de fútbol de Lamine Yamal al partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos.

Fomento de deporte

Según fuentes de la compañía, con “The New Generation”, la firma da su primer paso en España para fomentar a los niños y niñas en el deporte, la música y el arte, buscando empoderar a la nueva generación.