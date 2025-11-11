Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la ciudad natal de Lamine

Oppo y Lamine Yamal lanzan un proyecto de RSC para apoyar e inspirar a los niños

Lamine Yamal es el nuevo embajador de marca de Oppo

Participantes proyecto Oppo.

Participantes proyecto Oppo. / Oppo

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La firma Oppo acaba de presentar un proyecto de responsabilidad social corporativa «The New Generation» junto con Lamine Yamal. La iniciativa busca inspirar y apoyar a los jóvenes a través de la música, el arte y los deportes.

En septiembre, la marca de móviles y la madre de Lamine, Sheila Ebana, protagonizaron una campaña especial que incluyó un taller creativo en la escuela primaria de Lamine en Granollers. Durante la jornada, se organizaron diversas actividades, y se invitó a los niños del club de fútbol La Torreta a participar en la creación de un mural colectivo. Oppo donó equipamiento deportivo, instrumentos musicales y dispositivos tecnológicos para las instituciones.

Apoyo a la comunidad

«Creemos que la tecnología debe empoderar a los jóvenes para que puedan soñar, crear y crecer. Esta es la responsabilidad que asumimos como marca tecnológica global. Junto con Lamine, hemos hecho realidad esta visión, apoyando a la comunidad donde él creció a través de la música, el arte y el fútbol», afirma Kevin Cho, CEO de Oppo España y Portugal.

Oppo invitó a cinco jóvenes jugadores del primer equipo de fútbol de Lamine Yamal al partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos.

Fomento de deporte

Según fuentes de la compañía, con “The New Generation”, la firma da su primer paso en España para fomentar a los niños y niñas en el deporte, la música y el arte, buscando empoderar a la nueva generación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
  2. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  3. Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
  4. Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
  5. Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
  6. La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
  7. Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
  8. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra

Oppo y Lamine Yamal lanzan un proyecto de RSC para apoyar e inspirar a los niños

Oppo y Lamine Yamal lanzan un proyecto de RSC para apoyar e inspirar a los niños

Les Corts inician la comisión de la DANA con la intervención de Carlos Mazón

Les Corts inician la comisión de la DANA con la intervención de Carlos Mazón

Miles de millones de personas en todo el planeta viven en entornos que violan los derechos ambientales básicos

Miles de millones de personas en todo el planeta viven en entornos que violan los derechos ambientales básicos

Los ultranacionalistas de Polonia exhiben su fuerza en las calles en el Día de la Independencia

Los ultranacionalistas de Polonia exhiben su fuerza en las calles en el Día de la Independencia

Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Las pulseras antimaltrato sufren un nuevo fallo que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"

Felipe González sobre el juicio al fiscal: "Respeto lo que está haciendo el Supremo"

Felipe González sobre el juicio al fiscal: "Respeto lo que está haciendo el Supremo"

LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos

LaLiga denuncia el cántico "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos

El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas

El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas