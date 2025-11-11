En la ciudad natal de Lamine
Oppo y Lamine Yamal lanzan un proyecto de RSC para apoyar e inspirar a los niños
Lamine Yamal es el nuevo embajador de marca de Oppo
La firma Oppo acaba de presentar un proyecto de responsabilidad social corporativa «The New Generation» junto con Lamine Yamal. La iniciativa busca inspirar y apoyar a los jóvenes a través de la música, el arte y los deportes.
En septiembre, la marca de móviles y la madre de Lamine, Sheila Ebana, protagonizaron una campaña especial que incluyó un taller creativo en la escuela primaria de Lamine en Granollers. Durante la jornada, se organizaron diversas actividades, y se invitó a los niños del club de fútbol La Torreta a participar en la creación de un mural colectivo. Oppo donó equipamiento deportivo, instrumentos musicales y dispositivos tecnológicos para las instituciones.
Apoyo a la comunidad
«Creemos que la tecnología debe empoderar a los jóvenes para que puedan soñar, crear y crecer. Esta es la responsabilidad que asumimos como marca tecnológica global. Junto con Lamine, hemos hecho realidad esta visión, apoyando a la comunidad donde él creció a través de la música, el arte y el fútbol», afirma Kevin Cho, CEO de Oppo España y Portugal.
Oppo invitó a cinco jóvenes jugadores del primer equipo de fútbol de Lamine Yamal al partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos.
Fomento de deporte
Según fuentes de la compañía, con “The New Generation”, la firma da su primer paso en España para fomentar a los niños y niñas en el deporte, la música y el arte, buscando empoderar a la nueva generación.
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra