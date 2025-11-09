Estas son las novedades de Google Maps con la Inteligencia artificial

Google ha decidido renovarse y modernizar una de sus aplicaciones más utilizadas: Google Maps.

Para ello, la empresa tecnológica integrará inteligencia artificial en el navegador GPS.

De este modo, la app ofrecerá una navegación que “ayudará a la gente a conducir con más confianza y establecerá un nuevo punto de referencia para la navegación en toda la industria automotriz”, tal y como ha explicado el director de gestión de producto para Google Maps, Andrew Foster.

Mejoras para reducir las distracciones

Este progreso está compuesto por cuatro mejoras concretas que facilitarán la relación entre el usuario y la plataforma. El objetivo principal es reducir distracciones y hacer una app más intuitiva; así que, para ello, se implementarán recursos como asistencia por voz con IA, botones más grandes o un panel de capas renovado.

En relación con su implementación, Estados Unidos será el primer país en poder usar esta nueva versión, pero en las siguientes semanas también estará disponible en el resto del mundo.

Adiós a las confusiones

A través de las imágenes de Street View y la base de datos que posee Google Maps, la aplicación cambiará su forma de dar instrucciones. La experiencia de ser guiado mientras conduces será más natural, porque Maps ya no te dirá “a 200 metros, en la rotonda, salga por la quinta salida”.

Ahora, el navegador dará indicaciones a partir de lugares que el conductor pueda identificar, ya sean edificios, negocios o características del carril. Por ejemplo, dirá “gire a la izquierda después de la panadería”, “su destino está después del supermercado” o "puedes girar después de la señal de peatones".

Capacitado para preguntas complejas

La segunda modificación de Maps es la mejora del asistente de conducción mediante la IA de Gemini.

Con la nueva actualización, el usuario podrá hacer consultas a su asistente sin tener que detener el vehículo y utilizar las manos. Bastará con hacer preguntas como “¿hay retenciones en mi ruta?”, “cuando llegue a mi destino, ¿habrá alguna zapatería abierta en la zona?” o “¿podemos evitar los peajes a partir de ahora?”.

Las preguntas pueden ser complejas, porque Gemini es capaz de relacionar información del tráfico, con tu ubicación y otra información del exterior de tu vehículo.

Ayudante previsor

Para que las retenciones no supongan una sorpresa para nadie, Google Maps enviará alertas proactivas cuando detecte un atasco o suceso inusual en la ruta.

El navegador ya dispone de esta función en tiempo real, pero la nueva versión permitirá que las alertas se envíen antes de iniciar el trayecto, con previsión.

A partir del análisis de los patrones habituales en esa ruta, Maps ofrecerá al usuario las herramientas necesarias para que pueda decidir si quiere tomar la ruta o no.

Fusión de Maps y Lens

Finalmente, la tecnológica combinará dos aplicaciones que encajan a la perfección: Google Maps y Google Lens. Con esta mezcla, el usuario podrá escanear sitios con la cámara y pedir información sobre el lugar: “¿Cuál es el plato estrella de este restaurante?” o “¿Cuánto me puede costar una tarta en este negocio?”.

La interacción puede realizarse a través de la voz y Gemini utilizará las reseñas, imágenes y descripciones que hay en internet para dar su mejor versión.