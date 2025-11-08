De los algoritmos al estrellato: la industria musical se rinde ante el fenómeno Xania Monet, la artista creada con IA que acaba de firmar un contrato multimillonario

A estas alturas, el potencial de la inteligencia artificial (IA) para la generación de canciones –y de cualquier formato de contenido– no representa novedad alguna; el buen recibimiento por parte de las grandes masas de oyentes, en cambio, sí lo es. Tanto es así que dentro de la industria musical ya han comenzado a mover ficha, y lo que hace apenas unos meses parecía impensable hoy es una realidad: sellos discográficos ofreciendo contratos millonarios a artistas generados por IA, cuyos temas han asaltado algunas de las listas de éxitos más cotizadas.

El caso más paradigmático hasta la fecha sea, quizás, el de Xania Monet, que con su 'How Was I Supposed to Know?' no solo ha conseguido escalar hasta lo más alto de la cartelera R&B de Billboard, siendo la primera intérprete generada con IA en lograrlo, sino que las cifras cosechadas –más de cinco millones de reproducciones en Spotify solo con este título– le han permitido firmar un contrato de siete dígitos.

Telisha Jones, la pluma detrás de la voz de Xania Monet

Lejos de tratarse de un acuerdo con toques de novela distópica, quien realmente ha firmado este contrato es la persona que 'da vida' a Xania Monet. Se trata de Telisha 'Nikki' Jones, una poetisa estadounidense, de 31 años, que ha recurrido a las nuevas tecnologías para expandir su faceta como letrista también a la interpretación, donde su capacidad era más limitada –no es una "bestia vocal" como Monet, confesó su mánager, Romel Murphy, en declaraciones para Billboard–.

Tanto la composición de las letras –a cuya "pureza" atribuye Murphy el éxito de Monet– como las producciones de su álbum, de título 'Unfolded', corren a cargo del estudio de Jones. Con todo, también planea trabajar con productores humanos en sus futuros proyectos.

Por ahora, la creadora de Monet saca tiempo entre acuerdos publicitarios y nuevos lanzamientos musicales para preparar el que será el primer concierto en vivo de su pupila, con fecha y sede todavía por concretar.

Cuando la innovación entra en juego, el mundo tiene dos opciones: resistirse o adaptarse. Y al final... se adaptan Telisha Jones

"La gente se aferra a lo que conoce… hasta que alguien demuestra que hay más. Y cuando rompes una barrera que juraban intocable, todo se sacude", celebró Jones a través de una publicación de Facebook tras el hito logrado por su creación. "Cuando la innovación entra en juego, el mundo tiene dos opciones: resistirse o adaptarse. Y, al final… se adapta. Esto es más grande que yo. Es la prueba de que el futuro no espera permiso", agregó la norteamericana.

Programada para ser una superestrella

La configuración de Monet como superestrella va más allá de la musicalidad de sus canciones. Su imagen, también tallada mediante herramientas de IA, imita las conductas habituales dentro del 'star-system' a través de publicaciones cuidadas al milímetro en redes sociales, donde las animaciones del personaje permiten acercarlo a su audiencia. Con mensajes que interpelan a sus seguidores y el tratamiento de preocupaciones mundanas, además de un aspecto acorde a los cánones estéticos que rigen el 'mainstream', Jones vela por que su 'Frankenstein musical' no solo suene en las emisoras, sino que despierte empatía entre sus oyentes. "Cada cicatriz en mi corazón me transformó. Si alguna vez te han roto el corazón, lo entenderás: a veces Dios te rompe solo para que te mantengas firme", reza en una de sus publicaciones más recientes.

Este meticuloso proceso se combina, como no podía ser de otra manera, con una estrategia de márketing que parece estar dando sus frutos. Al multimillonario acuerdo que ha acaparado titulares en la última semana se suman varias campañas publicitarias. Además, Jones imparte un curso de 'Jefes digitales: sin rostro y bien pagados', cuya inscripción tiene un coste de 150 dólares (cerca de 130 euros) y ya cuenta con más de 100 miembros.

Diseñador de música: una profesión con un suculento botín

Como tantos otros, Telisha Jones se sirve de las funcionalidades integradas dentro de Suno, plataforma por excelencia en lo que a generación de música con IA se refiere. La metodología es simple: el usuario introduce una descripción de la canción, así como la letra, selecciona el género musical, detalla una serie de preferencias y, finalmente, obtiene su producto en formato de audio.

Las enzarzadas legales de varias discográficas con la plataforma por cuestiones de derechos de autor a lo largo del año pasado parecían aventurar que este tipo de productos generados por IA no iba a encontrar salida comercial. Nada más lejos de la realidad, pues –según recogen medios como CNN o Billboard– Hallwood Media se llevó el gato al agua en la puja por el catálogo de Xania Monet, que alcanzó los tres millones de dólares (alrededor de 2,6 millones de euros).

La de Telisha Jones no es la primera firma del sello discográfico en materia de 'diseñadores de música'. En julio, Hallwood –que en su elenco cuenta con nombres como el de Yves Tumor, coautor de 'Berghain', primer adelanto de 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía– anunció un acuerdo con el artista Imoviler, que también recurrió a Suno para crear 'Stone'. El sencillo alcanzó tres millones de reproducciones dentro de la plataforma antes de estar disponible el mes siguiente en el resto de servicios de 'streaming'.